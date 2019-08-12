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13:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Лэмпард — автор худшего тренерского дебюта в «Челси» с 1978 года

Матч 1-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Юнайтед» стал дебютным для главного тренера синих Фрэнка Лэмпарда, но закончился он поражением со счётом 0:4, что стало худшим дебютом в «Челси» с 1978 года, сообщает Opta Sports.

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Источник: Reuters

Для Лэмпарда это поражение стало самым серьёзным в его тренерской карьере. Хуже него за синих дебютировал только Дэнни Бланчфлауэр в декабре 1978 года. Тогда синие проиграли «Мидлсбро» со счётом 2:7, а сам тренер в итоге смог привести команду только к трём победам в 15 матчах, после чего завершил карьеру.

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Лэмпард начал свою тренерскую карьеру в 2018 году в «Дерби Каунти». По итогам сезона-2018/19 команда заняла 6-е место и вышла в плей-офф Чемпионшипа. 4 июля Фрэнк стал тренировать свою бывшую команду, за которую отыграл с 2001 по 2014 год в качестве полузащитника.

Манчестер Юнайтед
4:0
Первый тайм: 1:0
Челси
Футбол, Англия, Тур 111.08.2019, 18:30 (МСК UTC+3)Old Trafford
Главные тренеры
Уле Гуннар СульшерФрэнк Лэмпард
Голы
Маркус Рэшфорд18′
Антони Марсьяль(Андреас Перейра)65′
Маркус Рэшфорд(Поль Погба)67′
Дэниэл Джеймс(Поль Погба)81′
Составы команд
1Давид де Хеа
1Кепа Аррисабалага
29Аарон Ван-Биссака
28Сесар Аспиликуэта
23Люк Шоу
33Эмерсон
2Виктор Линделеф
69′
4Андреас Кристенсен
5Гарри Магуайр
15Курт Зума
36′
9Антони Марсьяль
80′
11Родригес Педро
6Поль Погба
19Мэйсон Маунт
39Скотт Мактоминэй
17Матео Ковачич
15Андреас Перейра
74′
8Росс Баркли
58′
21Дэниэл Джеймс
22Кристиан Пулишич
14Джесси Лингард
48′86′
9Тэмми Абрахам
57′66′
8Хуан Мануэль Мата
18Оливье Жиру
10Маркус Рэшфорд
86′
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
52′73′
26Мэйсон Гринвуд
7Н`Голо Канте
90′
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)18
5Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
3Угловые5
15Фолы13
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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