Лэмпард — автор худшего тренерского дебюта в «Челси» с 1978 года
Матч 1-го тура английской
Матч 1-го тура английской
Для Лэмпарда это поражение стало самым серьёзным в его тренерской карьере. Хуже него за синих дебютировал только Дэнни Бланчфлауэр в декабре 1978 года. Тогда синие проиграли «Мидлсбро» со счётом 2:7, а сам тренер в итоге смог привести команду только к трём победам в 15 матчах, после чего завершил карьеру.
Лэмпард начал свою тренерскую карьеру в 2018 году в «Дерби Каунти». По итогам сезона-2018/19 команда заняла 6-е место и вышла в
|Уле Гуннар Сульшер
|Фрэнк Лэмпард
|Маркус Рэшфорд
|18′
|Антони Марсьяль(Андреас Перейра)
|65′
|Маркус Рэшфорд(Поль Погба)
|67′
|Дэниэл Джеймс(Поль Погба)
|81′
|1
|Давид де Хеа
|1
|Кепа Аррисабалага
|29
|Аарон Ван-Биссака
|28
|Сесар Аспиликуэта
|23
|Люк Шоу
|33
|Эмерсон
|2
|Виктор Линделеф
69′
|4
|Андреас Кристенсен
|5
|Гарри Магуайр
|15
|Курт Зума
36′
|9
|Антони Марсьяль
80′
|11
|Родригес Педро
|6
|Поль Погба
|19
|Мэйсон Маунт
|39
|Скотт Мактоминэй
|17
|Матео Ковачич
|15
|Андреас Перейра
74′
|8
|Росс Баркли
58′
|21
|Дэниэл Джеймс
|22
|Кристиан Пулишич
|14
|Джесси Лингард
48′86′
|9
|Тэмми Абрахам
57′66′
|8
|Хуан Мануэль Мата
|18
|Оливье Жиру
|10
|Маркус Рэшфорд
86′
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
52′73′
|26
|Мэйсон Гринвуд
|7
|Н`Голо Канте
90′
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|18
|5
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|5
|15
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)