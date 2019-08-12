Лэмпард — автор худшего тренерского дебюта в «Челси» с 1978 года

Для Лэмпарда это поражение стало самым серьёзным в его тренерской карьере. Хуже него за синих дебютировал только Дэнни Бланчфлауэр в декабре 1978 года. Тогда синие проиграли «Мидлсбро» со счётом 2:7, а сам тренер в итоге смог привести команду только к трём победам в 15 матчах, после чего завершил карьеру.