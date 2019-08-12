Вратарь «Барселоны» Нето пропустит месяц из-за перелома запястья
Голкипер каталонской «Барселоны» Норберту Нето пропустит месяц
Голкипер каталонской «Барселоны» Норберту Нето пропустит месяц
По информации источника, повреждение футболист получил во время тренировки перед матчем с неаполитанским «Наполи».
В результате медицинского обследования было выявлено, что у бразильца перелом ладьевидной кости. По словам врачей, на полное восстановление потребуется около пяти недель. 12 августа, вратарю будет назначено лечение и разработана программа восстановления.
В составе «Барсы» вратарь выступает с лета 2019 года. Он перешел из «Валенсии» за €35 млн.