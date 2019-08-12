«Впереди 11 финалов». Шпилевский оценил игру Сейдахмета и Исламхана против «Тараза» и выделил другого игрока

— Я очень рад, что мы здесь одержали очень важную и трудовую победу. Я, если честно, опасался этого матча. С командами, которые борются, всегда играть непросто. Они бьются до последнего. Мы должны были быть к этому готовы. На прошлой неделе мы играли на тяжелом покрытии в Павлодаре. Сейчас мы выпустили других игроков. Снова применили ротацию. Так что важно было сегодня одержать победу. Она полностью заслуженная, но крайне непростая. «Таразу» я желаю удачи. И сохранения прописки в премьер-лиге. Нам же предстоит дальше биться. Впереди еще 11 финалов. На следующей неделе снова выездная игра. Мы будем к ней готовы.