«Впереди 11 финалов». Шпилевский оценил игру Сейдахмета и Исламхана против «Тараза» и выделил другого игрока
Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский прокомментировал матч 22-го тура казахстанской
Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский прокомментировал матч 22-го тура казахстанской
— Я очень рад, что мы здесь одержали очень важную и трудовую победу. Я, если честно, опасался этого матча. С командами, которые борются, всегда играть непросто. Они бьются до последнего. Мы должны были быть к этому готовы. На прошлой неделе мы играли на тяжелом покрытии в Павлодаре. Сейчас мы выпустили других игроков. Снова применили ротацию. Так что важно было сегодня одержать победу. Она полностью заслуженная, но крайне непростая. «Таразу» я желаю удачи. И сохранения прописки в
— Как вы оцените игру местных любимцев, то есть Бауыржана Исламхана и Еркебулана Сейдахмета?
— Мы знали, что этот матч будет для них принципиальным. На игру пришли их родственники, близкие. Поэтому мы знали, что игра для них будет эмоциональной. Бауыржан, как всегда, выложился. Еркош тоже отдал все силы. Отмечу Еркебулана Тунгышбаева, который здорово вышел на замену. Он после перехвата отдал решающую передачу Эсеоле. Для Тунгышбаева тоже был важный матч. Его родные тоже приехали на этот матч. В целом я очень рад за всех наших футболистов и доволен ими.
Добавим, «Кайрат» завершил второй круг с 44 очками, деля