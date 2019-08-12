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14:08 (мск), источник: Газета.Ру

Перишич близок к переходу в «Баварию»

Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич близок к переходу в мюнхенскую «Баварию», сообщает Corriere Dello Sport.

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По информации источника, команды смогли договориться об аренде хавбека с опцией выкупа. Теперь футболист должен пройти медицинский осмотр.

Из-за подготовительных к переходу процедур он пропустил товарищеский матч итальянского клуба с испанской «Валенсией».

В минувшем сезоне Першич сыграл в 45 матчах на клубном уровне, оформив девять голов и сделав четыре голевые передачи. Его контракт с «Интером» истекает 30 июня 2022 года. Годовой оклад хорвата составляет около €4 млн.

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