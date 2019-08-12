Перишич близок к переходу в «Баварию»

По информации источника, команды смогли договориться об аренде хавбека с опцией выкупа. Теперь футболист должен пройти медицинский осмотр.

В минувшем сезоне Першич сыграл в 45 матчах на клубном уровне, оформив девять голов и сделав четыре голевые передачи. Его контракт с «Интером» истекает 30 июня 2022 года. Годовой оклад хорвата составляет около €4 млн.