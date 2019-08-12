Когда лидеры не подкачали. Обзор 22-го тура КПЛ

«Тобол», как и ожидалось, расправился в гостях с «Иртышом» (2:0). Победа позволила костанайцам сохранить лидерство в чемпионате с минимальным отрывом от конкурентов. Если подопечные Нурбола Жумаскалиева продолжат играть в том же духе, то наверняка до последнего останутся в чемпионской гонке. А вот у павлодарцев дела очень плохи — они не смогли забить в четырех играх подряд, при этом потерпели четыре поражения, два из них на своем поле, тогда как в таблице остались на предпоследней, 11-й строчке. Выкарабкаются ли из непростой турнирной ситуации — пока непонятно.

«Астана» должна была легко побеждать в Актобе одноименную команду, но сама себе создала проблемы во втором тайме при счете 2:0 в свою пользу. Из-за дубля форварда «красно-белых» Абата Аимбетова гости были близки к тому, чтобы оступиться. Но вышедший на замену Роман Муртазаев помог столичному клубу одержать непростую победу. Как итог, команда Романа Григорчука удержалась на втором месте, в то время как актюбинцы по-прежнему остались в подвале таблицы. Тем не менее отдадим им должное за проявленный характер.

Третий клуб чемпионата «Кайрат» также на выезде не без труда набрал три очка. Причем единственный гол в матче с «Таразом» забил с пенальти на 84-й минуте — отличился Бауыржан Исламхан. Данная виктория стала четвертой подряд для кайратовцев, для которых теперь важно продлить победную серию в третьем круге. Таразцам же потребуется приложить неимоверные усилия, чтобы выиграть борьбу за выживание.

От «Шахтера» ждали более организованной игры, но карагандинцы не сумели на своем поле остановить идущего на четвертом месте «Ордабасы» (1:2), хотя в предыдущих четырех домашних играх набрали десять баллов. В итоге увязли на седьмой позиции. В свою очередь, южане занесли в актив важную победу, и все же в последующих турах им нужно поработать над стабильностью, чтобы попытаться вернуться в призовую тройку.

«Окжетпес» не сподобился взять реванш у «Жетысу» за крупное поражение в первом туре (1:5). Гол Мартина Тошева на четвертой минуте оказался единственным во встрече. Надо сказать, что болгарин пришелся ко двору семиреченцам, как-никак отличился в четвертый раз за пять игр, вот только омрачила ситуацию его травма, из-за которой он был вынужден покинуть поле еще в первом тайме. После этой игры талдыкорганцы закрепились на шестом месте, «Окжетпес» расположился на восьмом.

Обновленный «Атырау» в летнее трансферное окно пока выглядит неубедительно, «нефтяники» во второй раз подряд оступились на своем поле. На этот раз их обидчиком выступил «Кайсар». Впрочем, это неудивительно. У Стойчо Младенова одна из играющих команд чемпионата, а потому и выиграла со счетом 3:1, отстояв свое пятое место в таблице. Атыраусцы — десятые, впереди их ожидает изнурительная борьба за право остаться в премьер-лиге.