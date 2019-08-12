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15:15 (мск), источник: Sports.Ru

За Озила и Колашинаца заступилась банда из Восточной Европы. Напавшие на них продолжают угрожать

Полузащитник Месут Озил и защитник Сеад Колашинац находятся под круглосуточной охраной из-за опасений, что они оказались втянуты в противостояние криминальных группировок Лондона.

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Источник: AFP 2019
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На Озила и Колашинаца нападали несколько раз за последние дни

Ранее игроки лондонского «Арсенала» подверглись вооруженной атаке на севере Лондона.

По информации The Times, футболисты в этой ситуации получили поддержку от бандитов, представляющих выходцев из Восточной Европы, которые предупреждают их о любых возможных нападениях. В ответ на это, конкурирующая группировка усилила угрозы в адрес Озила и Калашинаца.

Ранее сообщалось, что Озил и Колашинац пропустили выездной воскресный матч 1-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» из соображений безопасности.

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