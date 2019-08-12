За Озила и Колашинаца заступилась банда из Восточной Европы. Напавшие на них продолжают угрожать
Полузащитник Месут Озил и защитник Сеад Колашинац находятся под круглосуточной охраной
Полузащитник Месут Озил и защитник Сеад Колашинац находятся под круглосуточной охраной
Ранее игроки лондонского «Арсенала» подверглись вооруженной атаке на севере Лондона.
По информации The Times, футболисты в этой ситуации получили поддержку от бандитов, представляющих выходцев из Восточной Европы, которые предупреждают их о любых возможных нападениях. В ответ на это, конкурирующая группировка усилила угрозы в адрес Озила и Калашинаца.
Ранее сообщалось, что Озил и Колашинац пропустили выездной воскресный матч 1-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» из соображений безопасности.