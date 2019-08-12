Василий Уткин назвал «Манчестер Юнайтед» мыльным пузырем
Спортивный журналист Василий Уткин подверг критике «Манчестер Юнайтед», подводя итоги первого тура Английской
Спортивный журналист Василий Уткин подверг критике «Манчестер Юнайтед», подводя итоги первого тура Английской
«“Манчестер Юнайтед” — мыльный пузырь и дутая величина. Ничего у вас в этом сезоне не выйдет. Я говорю об этом каждый год, потому что давно стало доброй традицией меня об этом просить», — заявил Уткин.
Журналист также отметил, что первый раз подверг критике МЮ в 1999 году. По словам Уткина, это помогло «красным дьяволам» выиграть Лигу чемпионов, одержав волевую победу над «Баварией» (2:1).
В воскресенье, 11 августа, «Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил «Челси» в матче первого тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «красных дьяволов».