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15:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Василий Уткин назвал «Манчестер Юнайтед» мыльным пузырем

Спортивный журналист Василий Уткин подверг критике «Манчестер Юнайтед», подводя итоги первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) на своем канале в YouTube.

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Источник: РИА "Новости"

«“Манчестер Юнайтед” — мыльный пузырь и дутая величина. Ничего у вас в этом сезоне не выйдет. Я говорю об этом каждый год, потому что давно стало доброй традицией меня об этом просить», — заявил Уткин.

Журналист также отметил, что первый раз подверг критике МЮ в 1999 году. По словам Уткина, это помогло «красным дьяволам» выиграть Лигу чемпионов, одержав волевую победу над «Баварией» (2:1).

В воскресенье, 11 августа, «Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил «Челси» в матче первого тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «красных дьяволов».

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