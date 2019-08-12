Лидера остановили на его же поле. Итоги 16-го тура первой лиги Казахстана

Так, лидер чемпионата «Алтай» принимал на своем поле идущий на втором месте «Каспий». Фаворитами встречи считались усть-каменогорцы, так как по очкам существенно опережали своих конкурентов в таблице, не говоря уже о том, что в пассиве имели только одно поражение. Однако актаусцы усилиями Айдоса Таттыбаева забили быстрый гол, а после надежно сыграли в обороне, тем самым удержав минимальное преимущество — 1:0.

Победа позволила «Каспию» закрепиться на второй строчке, а также до четырех пунктов сократить отставание от того же «Алтая». Кстати, у команды Сергея Тимофеева сейчас столько же поражений, сколько у «Каспия».

Также по две неудачи на своем счету имеют другие претенденты на выход в КПЛ — «Кызыл-Жар СК» и «Акжайык», сыгравшие между собой в минувшем туре в Уральске. В случае победы хозяева обошли бы в таблице петропавловцев. Однако стороны отыграли вничью (0:0). В итоге футболисты Али Алиева остались на третьем месте, в то время как уральцы — на четвертом с отставанием на два балла.

Как видим, эти четыре клуба в последующем и разыграют две путевки в премьер-лигу, также один из них получит право ее завоевать через переходные матчи против десятой команды КПЛ.

В других матчах тура «Астана М» разгромила «Кыран» (6:1), «Академия Онтустик» уступила «Махтааралу» (1:2), «Актобе-Жас» проиграл «Жетысу Б» (0:1), «Байконур» переиграл «Шахтер-Булат» (1:0), а «Кайрат-Жастар» и «Экибастуз» победителя не выявили (0:0).