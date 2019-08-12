Лидера остановили на его же поле. Итоги 16-го тура первой лиги Казахстана
Состоялись матчи 16-го тура в первой лиге Казахстана, при этом два из них были центральными, передает корреспондент Vesti.kz.
Состоялись матчи 16-го тура в первой лиге Казахстана, при этом два из них были центральными, передает корреспондент Vesti.kz.
Так, лидер чемпионата «Алтай» принимал на своем поле идущий на втором месте «Каспий». Фаворитами встречи считались
Победа позволила «Каспию» закрепиться на второй строчке, а также до четырех пунктов сократить отставание от того же «Алтая». Кстати, у команды Сергея Тимофеева сейчас столько же поражений, сколько у «Каспия».
Также по две неудачи на своем счету имеют другие претенденты на выход в КПЛ — «Кызыл-Жар СК» и «Акжайык», сыгравшие между собой в минувшем туре в Уральске. В случае победы хозяева обошли бы в таблице петропавловцев. Однако стороны отыграли вничью (0:0). В итоге футболисты Али Алиева остались на третьем месте, в то время как уральцы — на четвертом с отставанием на два балла.
Как видим, эти четыре клуба в последующем и разыграют две путевки в
В других матчах тура «Астана М» разгромила «Кыран» (6:1), «Академия Онтустик» уступила «Махтааралу» (1:2), «Актобе-Жас» проиграл «Жетысу Б» (0:1), «Байконур» переиграл «Шахтер-Булат» (1:0), а «Кайрат-Жастар» и «Экибастуз» победителя не выявили (0:0).
Матчи 17-го тура пройдут 17 августа (суббота). Сыграют «Жетысу Б» — «Алтай», «Каспий» — «Академия Онтустик», «Махтаарал» — «Байконур», «Шахтер-Булат» — «Кайрат-Жастар», «Экибастуз» — «Астана М», «Кыран» — «Акжайык», «Кызыл-Жар СК» — «Актобе-Жас».