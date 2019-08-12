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15:51 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Дом футболиста «Арсенала» Озила взят под стражу после нападения грабителей

ТАСС, 12 августа. Лондонский дом 30-летнего немецкого полузащитника Месута Озила, выступающего за английский футбольный клуб «Арсенал», взят под круглосуточную охрану стражами порядка, которые ходят по периметру с овчарками. Об этом сообщила в понедельник газета The Sun.

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Источник: Reuters

Эти меры приняты, по ее данным, после ареста в четверг у дома Озила стоимостью почти $11 млн в столичном районе Кэмден двух граждан, которые подозреваются в нападении на Озила, а также 26-летнего боснийца Сеада Колашинаца в июле в Лондоне. Тогда вооруженные ножами неизвестные на мопедах напали на немца с целью угона его автомобиля. За него вступился партнер по команде Колашинац, который сумел разогнать вооруженных ножами бандитов.

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Озилу удалось скрыться в располагавшемся рядом ресторане, персонал которого бросился на помощь футболистам. Никто из игроков не пострадал. Оба футболиста «Арсенала», по информации «Сан», оказались втянутыми в разборки двух противостоящих друг другу криминальных группировок. Напавшие на них бандиты соперничают с группировкой из Восточной Европы, члены которой пообещали предотвратить подобные вылазки.

8 августа у дома Озила были арестованы 27-летние Ферхат Эрджан и Саламан Экинджи, которые предстанут перед судом 6 сентября. В адрес немца и его супруги Гюльсе Амине неоднократно поступали послания с угрозой расправы. Спутница Колашинаца Белла уже покинула Великобританию и не собирается возвращаться.

Озил выступает за «Арсенал» с сентября 2013 года, за это время он трижды стал обладателем Кубка Англии и трижды — Суперкубка. Колашинац перешел в лондонский клуб в июне 2017 года и является обладателем Суперкубка Англии.

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