«С такой игрой его не отпустят». Экс-игрок «Кайрата» забил 17-й гол в чемпионате
«Бэйцзин Энтерпрайзес», за который с прошлого года выступает
«Бэйцзин Энтерпрайзес», за который с прошлого года выступает
Встреча завершилась со счетом 5:3. У победителей дубль оформил Ян Сянчуан (20-я, 82-я), а также отличились Гоу (25-я), Луис Анангоно (35-я) и Ван Хайтао (90+1). У проигравших
Победа позволила «Бэйцзин Энтерпрайзес» набрать 35 очков и сохранить за собой пятое место, тогда как «Сычуань Аннапурна» с 18 баллами оказался на предпоследней, 15-й строчке.
При этом 30-летний Гоу довел счет своих забитых мячей до 17, тем самым отстояв единоличное лидерство в споре лучших бомбардиров лиги.
Очевидно, что с такой результативной игрой ивуарийского легионера вряд ли отпустят из клуба, тогда как его контракт истекает в конце 2019 года.
Отметим, что форвард выступал за «Кайрат» с июня 2014 по ноябрь 2017 года. В 102 матчах казахстанского чемпионата забил 80 голов, а в 19 играх Лиги Европы отличился 11 раз. Также по три раза становился лучшим бомбардиром КПЛ (2015/22 мяча, 2016/22, 2017/24), серебряным призером КПЛ и победителем Кубка Казахстана.
До «Кайрата» Гоу играл за российский «Краснодар», турецкие «Кайсери Эрджиесспор» и «Денизлиспор», швейцарский «Ксамакс», марокканский «Хассани Агадир» и родной «ЖК Абиджан». Также он защищал цвета молодежной сборной своей страны.