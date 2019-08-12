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16:00 (мск), источник: Vesti.kz

Самый молодой вратарь КПЛ остановил «Астану». В «Таразе» растет новый талант

В чемпионате Казахстана по-прежнему достаточно открытий среди атакующих игроков, но категорически мало ярких тинейджеров в обороне. Вратарь Мухаммеджан Сейсен выбивается из списка, в этом году он ворвался в основной состав «Тараза» и молодежную сборную страны. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о возможном первом номере национальной команды в ближайшие годы.

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«Тараз» вернулся в премьер-лигу с минимальным бюджетом и традиционным набором собственных воспитанников. Вполне естественно, что эту команду тренирует Вахид Масудов — человек, который всегда умело работал с молодежью.

На старте сезона «Тараз» проиграл на выезде «Кайрату» и «Тоболу» с общим счетом 1:6, в Костанае четыре мяча пропустил юный дебютант Сейсен. Вскоре Масудов выпустил голкипера лишь в двух матчах из девяти последующих. При этом один из них был с «Астаной», «Тараз» уверенно выиграл, Сейсен сыграл «на ноль», а после матча Мухаммеджан без ложной скромности заявил, что готов был сыграть всухую.

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С конца мая молодой кипер окончательно вытеснил из основы более опытного Самата Отарбаева и по сей день не пропустил ни одной игры. «Тараз» выдал неплохую серию игр, но было много ничьих и пару минимальных поражений от «Тобола» и «Шахтера». Однако Сейсен обретал все большую уверенность, тем более его сделали основным еще и в молодежной сборной Казахстана, которая удачно стартовала в отборе на Евро, обыграв Фареры и Черногорию.

Сейсен сыграл уже четыре матча «на ноль» в чемпионате Казахстана, к тому же, «Кайрат» и «Актобе» забивали ему лишь с пенальти. Кроме того, от «Атырау», «Тобола» и того же «Кайрата» вратарь пропускал решающие голы после 80-й минуты, когда команда уставала и теряла концентрацию.

На фоне того же Отарбаева Сейсен явно улучшил статистику клуба: Самат пропустил в семи матчах 16 голов, у Мухаммеджана — 14 игр, 19 пропущенных. Вратарь «Тараза» — самый молодой из тех, кто стабильно играет в командах КПЛ, на момент дебюта в игре против «Тобола» ему было 20 лет и один месяц.

В Казахстане давно не было столь ярких вратарских открытий, особенно важно, что Сейсен проявляет себя на протяжении всего сезона в крайне скромной команде. Когда-то так начинал Стас Покатилов в «Акжайыке» — посмотрим, что выйдет у Сейсена.

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