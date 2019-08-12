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16:03 (мск), источник: Vesti.kz

Бауыржан Исламхан может покинуть «Кайрат» и перейти в европейский клуб

Капитан «Кайрата» и сборной Казахстана Бауыржан Исламхан зимой может перейти в болгарский «Лудогорец», сообщает KazFootball.kz.

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Источник: Reuters

В декабре у Исламхана заканчивается контракт с «Кайратом». В «Лудогорец» он может перейти на правах свободного агента. По данным издания, болгарский клуб подыскивает креативного атакующего игрока и давно следит за игрой казахстанца.

Представляющий город Разград «Лудогорец» выиграл последние восемь чемпионатов страны. Клуб, который дебютировал в высшей лиге в 2011 году, дважды участвовал в группе Лиги чемпионов и трижды играл в плей-офф Лиги Европы.

26-летний Исламхан выступает за «Кайрат» с 2014 года. До этого он играл за «Астану», дубль российской «Кубани» и родной «Тараз». За сборную Казахстана хавбек забил три гола в 38 матчах.

Добавим, что в высшей лиге чемпионата Болгарии ранее играли два казахстанца: в 2018-м выступающий сейчас за «Шахтер» полузащитник Еркебулан Нургалиев провел восемь матчей за «Верею», а в этом году Еркебулан Сейдахмет сыграл три встречи за «Левски», после чего перешел в «Кайрат».

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