Парня из Казахстана вызвали в сборную Китая. Его тренирует Донадони

Федерация футбола Китая объявила состав сборной до 20 лет. Как сообщает Prosports.kz, в ней впервые оказался Елжан Шынарулы.

Елжан Шынарулы — 20-летний центральный защитник из клуба «Шэньчжэнь», являющийся уроженцем Казахстана. Он родился в Бурылтогайском районе Алтайского региона шестого июня 1999 года. Начиная с 2016-го он пылил на футбольных полях Гуандуна. Там он пробился в юношескую команду «Шэньчжэня», продемонстрировав свои навыки в молодежке — 3 гола и 4 голевые передачи за сезон на оборонительной позиции.

7 июля произошла история — дебют в Суперлиге в матче против «Хэбэй Илиньшаньчжуан». Итоговый счет 1:1 в матче, где матч контролировали гости, его заслуга в том числе. Коуч сходу доверил ему 90 минут на поле. Тут нужно акцентировать внимание на главном тренере, потому что его знает весь мир — прошлым летом клуб пригласил к себе всемирно известного Роберто Донадони, некогда возглавлявшего «Наполи» и «Болонью» в Серии А.