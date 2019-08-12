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17:35 (мск), источник: Prosports.kz

Парня из Казахстана вызвали в сборную Китая. Его тренирует Донадони

Елжан Шынарулы — первый казах в истории, дебютировавший в высшем дивизионе Китайской Суперлиги.

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Федерация футбола Китая объявила состав сборной до 20 лет. Как сообщает Prosports.kz, в ней впервые оказался Елжан Шынарулы.

Елжан Шынарулы — 20-летний центральный защитник из клуба «Шэньчжэнь», являющийся уроженцем Казахстана. Он родился в Бурылтогайском районе Алтайского региона шестого июня 1999 года. Начиная с 2016-го он пылил на футбольных полях Гуандуна. Там он пробился в юношескую команду «Шэньчжэня», продемонстрировав свои навыки в молодежке — 3 гола и 4 голевые передачи за сезон на оборонительной позиции.

7 июля произошла история — дебют в Суперлиге в матче против «Хэбэй Илиньшаньчжуан». Итоговый счет 1:1 в матче, где матч контролировали гости, его заслуга в том числе. Коуч сходу доверил ему 90 минут на поле. Тут нужно акцентировать внимание на главном тренере, потому что его знает весь мир — прошлым летом клуб пригласил к себе всемирно известного Роберто Донадони, некогда возглавлявшего «Наполи» и «Болонью» в Серии А.

Елжан выступает под 42-м номером в команде. Совсем недавно ему удалось даже сыграть против другого соотечественника — Ержета Ерзатулы, являющегося вратарем «Чунцин Лифан». Мини-дерби завершилось победой команды Ержета со счетом 2:0.

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