Парня из Казахстана вызвали в сборную Китая. Его тренирует Донадони
Елжан Шынарулы — первый казах в истории, дебютировавший в высшем дивизионе Китайской Суперлиги.
Елжан Шынарулы — первый казах в истории, дебютировавший в высшем дивизионе Китайской Суперлиги.
Федерация футбола Китая объявила состав сборной до 20 лет. Как сообщает Prosports.kz, в ней впервые оказался Елжан Шынарулы.
Елжан Шынарулы — 20-летний центральный защитник из клуба «Шэньчжэнь», являющийся уроженцем Казахстана. Он родился в Бурылтогайском районе Алтайского региона шестого июня 1999 года. Начиная с 2016-го он пылил на футбольных полях Гуандуна. Там он пробился в юношескую команду «Шэньчжэня», продемонстрировав свои навыки в молодежке — 3 гола и 4 голевые передачи за сезон на оборонительной позиции.
7 июля произошла история — дебют в Суперлиге в матче против «Хэбэй Илиньшаньчжуан». Итоговый счет 1:1 в матче, где матч контролировали гости, его заслуга в том числе. Коуч сходу доверил ему 90 минут на поле. Тут нужно акцентировать внимание на главном тренере, потому что его знает весь мир — прошлым летом клуб пригласил к себе всемирно известного Роберто Донадони, некогда возглавлявшего «Наполи» и «Болонью» в Серии А.
Елжан выступает под 42-м номером в команде. Совсем недавно ему удалось даже сыграть против другого соотечественника — Ержета Ерзатулы, являющегося вратарем «Чунцин Лифан».