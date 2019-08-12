Зидан: Хамес и Бэйл важны для «Реала»

«Хамес и Бэйл являются игроками “Реала”. Они оба — важные члены нашей команды. Мы рассчитываем на всех игроков, которые есть у “Реала” на данный момент. Всё может произойти до 31-го августа, но сейчас они выступают за “Реал”. Моя работа, как тренера, задействовать всех футболистов, тренирующихся с нами», — приводит слова Зидана Football Espana.