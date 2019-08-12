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17:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Зидан: Хамес и Бэйл важны для «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил, что полузащитник Хамес Родригес и нападающий Гарет Бэйл являются важными членами команды.

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Источник: AP 2019

Ранее сообщалось, что оба футболиста могут покинуть стан «сливочных» в текущее трансферное окно.

«Хамес и Бэйл являются игроками “Реала”. Они оба — важные члены нашей команды. Мы рассчитываем на всех игроков, которые есть у “Реала” на данный момент. Всё может произойти до 31-го августа, но сейчас они выступают за “Реал”. Моя работа, как тренера, задействовать всех футболистов, тренирующихся с нами», — приводит слова Зидана Football Espana.

Последние два сезона 27-летний Родригес провёл в «Баварии» на правах аренды. Мюнхенский клуб мог выкупить хавбека, но решил этого не делать. Гарет выступает за «Реал» с 2013 года. В минувшем сезоне футболист на клубном уровне забил 14 мячей и отдал 7 результативных передач в 42 матчах во всех турнирах.

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