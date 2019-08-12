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18:32 (мск), источник: Прессбол

БАТЭ пропускает на протяжении девяти матчей подряд — впервые с 2014-го

В матче 17-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ обыграл столичный «Энергетик"-БГУ — 4:1. Команда Алексея Баги пропустила в девятом матче подряд.

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Источник: AP 2019

В последний раз борисовчане сыграли «на ноль» еще в июне, когда одолели дома «Витебск» (3:0). С тех пор провели девять матчей (включая встречи Лиги Европы и Кубка Беларуси), в которых забили 25 голов и пропустили 10.

Подобная ситуация в последний раз была осенью 2014-го. Тогда борисовчане тоже пропускали на протяжении девяти матчей подряд, включая поединки в Лиге чемпионов с «Шахтером» (0:7, 0:5) и «Атлетиком» (2:1). Разница голов за тот период — 16−22.

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