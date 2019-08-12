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12 августа, источник: Спорт РИА Новости

Уэсли Снейдер объявил о завершении карьеры в 35 лет

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Голландский полузащитник Уэсли Снейдер в понедельник объявил о завершении карьеры футболиста, сообщает telegraaf.nl.

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Источник: AFP 2019

В последний раз Снейдер, которому в июне исполнилось 35 лет, выходил на поле в декабре 2018 года в составе «Аль-Гарафы» в чемпионате Катара. Голландец объявил о своем уходе в видео на сайте клуба «Утрехт» из своего родного города.

Снейдер на протяжении карьеры также выступал за амстердамский «Аякс», мадридский «Реал», итальянский «Интер», турецкий «Галатасарай», французскую «Ниццу». Он является двукратным чемпионом Нидерландов, чемпионом Испании, Италии и Турции, обладателем кубка Лиги чемпионов с «Интером».

За сборную Нидерландов Снейдер выступал с 2003 по 2018 год, за карьеру в национальной команде он становился бронзовым призером Евро-2004, серебряным (2010) и бронзовым (2014) призером чемпионатов мира.

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