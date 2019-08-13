Месси позвонил Неймару, чтобы отговорить его от перехода в «Реал»

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Он позвонил бразильцу и попросил его отказаться от более выгодного предложения «Реала», сообщает Marca.

«Реал» занялся трансфером Неймара после того, как потерпел неудачу с переходом полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Отмечается, что возвращение Неймара в «Барселону» в это трансферное окно маловероятно из-за нежелания каталонцев тратить большие деньги.