Месси позвонил Неймару, чтобы отговорить его от перехода в «Реал»
Капитан и нападающий «Барселоны» Лионель Месси делает все возможное, чтобы убедить Неймара вернуться в каталонский клуб.
Капитан и нападающий «Барселоны» Лионель Месси делает все возможное, чтобы убедить Неймара вернуться в каталонский клуб.
Он позвонил бразильцу и попросил его отказаться от более выгодного предложения «Реала», сообщает Marca.
«Реал» занялся трансфером Неймара после того, как потерпел неудачу с переходом полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Отмечается, что возвращение Неймара в «Барселону» в это трансферное окно маловероятно
Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барсы» в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро. Ранее неоднократно сообщалось, что форвард несчастлив в «ПСЖ» и хочет вернуться в столицу Каталонии.