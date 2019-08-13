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09:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Месси позвонил Неймару, чтобы отговорить его от перехода в «Реал»

Капитан и нападающий «Барселоны» Лионель Месси делает все возможное, чтобы убедить Неймара вернуться в каталонский клуб.

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Он позвонил бразильцу и попросил его отказаться от более выгодного предложения «Реала», сообщает Marca.

«Реал» занялся трансфером Неймара после того, как потерпел неудачу с переходом полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Отмечается, что возвращение Неймара в «Барселону» в это трансферное окно маловероятно из-за нежелания каталонцев тратить большие деньги.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барсы» в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро. Ранее неоднократно сообщалось, что форвард несчастлив в «ПСЖ» и хочет вернуться в столицу Каталонии.


Пике: был бы рад, если бы Неймар вернулся в «Барселону»
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