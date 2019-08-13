Меркель управляет игрой «Хераклеса», но его команда снова не выиграла

Источник: AP 2019

После чувствительного поражения в домашних стенах от «Херенвена» (0:4) команда Алекса настраивалась на положительный результат в противостоянии с «Фортуной» из города Ситтард. Франк Вормут несколько видоизменил состав, в частности в среднюю линию к Осману и Меркелю был добавлен Орестис Киомортозоглу. Уже на 6-й минуте Меркель мог вывести свою команду вперед, но его дальний удар прошел рядом с перекладиной. Позже Алекс отдал предголевую передачу, но взятие ворот отменили из-за нарушения правил.

«Хераклес» все-таки открыл счет на 58-й минуте и, казалось, мог довести матч до победы. На 66-й минуте Меркель вновь имел возможность забить, но его удар в пустые ворота заблокировал защитник. Уже в компенсированное время «Фортуна» сравняла счет, на 95-й минуте арбитр назначил пенальти за игру рукой.

Меркель заработал оценку 7,1 от статистического портала Whoscored, он стал третьей звездой матча в своей команде (выше оценки только у автора мяча Ван дер Ватера и у еще одного полузащитника Османа). Алекс отдал 50 передач за матч, четыре раза был успешен в отборах и 71 раз коснулся мяча.

«Футбол не всегда честен! Мы продолжаем работать», — отметил на своей странице в Facebook казахстанец.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HRb3s65Nvyw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.