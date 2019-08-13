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10:48 (мск), источник: Vesti.kz

Меркель управляет игрой «Хераклеса», но его команда снова не выиграла

В матче второго тура чемпионата Голландии «Хераклес», за который выступает Александр Меркель, не сумел переиграть одного из потенциальных аутсайдеров турнира «Фортуну». Корреспондент Vesti.kz в кратком отчете рассказывает, как полузащитник сборной Казахстана вновь показал качественный футбол и управлял игрой команды.

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Источник: AP 2019

После чувствительного поражения в домашних стенах от «Херенвена» (0:4) команда Алекса настраивалась на положительный результат в противостоянии с «Фортуной» из города Ситтард. Франк Вормут несколько видоизменил состав, в частности в среднюю линию к Осману и Меркелю был добавлен Орестис Киомортозоглу. Уже на 6-й минуте Меркель мог вывести свою команду вперед, но его дальний удар прошел рядом с перекладиной. Позже Алекс отдал предголевую передачу, но взятие ворот отменили из-за нарушения правил.

«Хераклес» все-таки открыл счет на 58-й минуте и, казалось, мог довести матч до победы. На 66-й минуте Меркель вновь имел возможность забить, но его удар в пустые ворота заблокировал защитник. Уже в компенсированное время «Фортуна» сравняла счет, на 95-й минуте арбитр назначил пенальти за игру рукой.

Меркель заработал оценку 7,1 от статистического портала Whoscored, он стал третьей звездой матча в своей команде (выше оценки только у автора мяча Ван дер Ватера и у еще одного полузащитника Османа). Алекс отдал 50 передач за матч, четыре раза был успешен в отборах и 71 раз коснулся мяча.

«Футбол не всегда честен! Мы продолжаем работать», — отметил на своей странице в Facebook казахстанец.

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В следующем туре «Хераклес» примет дома ПСВ, который в прошлом сезоне стал вице-чемпионом. Матч пройдет в ночь с 18 на 19 августа и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана.

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