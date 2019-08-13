Икарди согласовал пятилетний контракт с «Ювентусом»

Предложения из других клубов, в числе которых были «Наполи» и «Монако», Икарди не устраивают. Как отмечается, для подписания контракта с игроком «Ювентусу» придется продать несколько футболистов.

Конфликт футболиста с руководством «Интера» начался в феврале, когда он был лишен капитанской повязки и пропустил несколько игр. По данным СМИ, это произошло после того, как переговоры о продлении контракта с клубом зашли в тупик. Позднее Икарди отказывался тренироваться из-за болей в колене, но медобследование не выявило у него существенных повреждений. В июле футболист был отстранен от тактических занятий с командой и был оповещен, что «Интер» не рассчитывает на него в новом сезоне.