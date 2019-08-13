Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Нымме Калью
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
19:30
Карабах
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
Марибор
Футбол. Еврокубки
20:30
Динамо К
Брюгге
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Динамо З
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
21:30
Аякс
ПАОК
Футбол. Еврокубки
21:30
Олимпиакос П
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
21:30
ЛАСК
Базель
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
ЧФР
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
Сутьеска
Футбол. Еврокубки
22:00
Порту
Краснодар
Футбол. Еврокубки
22:00
Дандолк
Слован Бр
Все события
Фоторепортажи
12Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии
10ФернандOFF. Еще один чемпион России ушел из «Спартака»
11:48 (мск), источник: Vesti.kz

Команда казахстанского защитника драматично вылетела из Кубка Германии

Клуб второй Бундеслиги «Оснабрюк», за который выступает игрок сборной Казахстана Константин Энгель, в минувший уик-энд сражался до последних минут в матче Кубка Германии с РБ «Лейпциг». В итоге хозяева проиграли в игре с пятью забитыми мячами, сообщают Vesti.kz.

Наверх

Для «Оснабрюка» официальный сезон начался раньше, поскольку до этого коллектив Даниэля Тионе провел уже две встречи в рамках Бундеслиги 2.

Читайте также
Тяжелая травма, выход во вторую Бундеслигу и новые конкуренты. Игрока сборной Казахстана ожидает непростой сезон в Германии

Энгель не принимал участие в матчах и продолжает восстановление после тяжелейшей травмы (перелом большой и малоберцовой костей), уроженец Караганды предположительно вернется в общую группу в декабре. «Оснабрюк» в первом тайме с «Лейпцигом» выглядел здорово, но класс соперника сказывался, команда пропустила три мяча уже к 31-й минуте.

После перерыва, при счете 1:3 «Оснабрюк» не боялся идти в атаку и забил еще один гол, но на большее их не хватило.

Отметим, что на позиции Энгеля (справа в защите) играл 19-летний немец нигерийского происхождения Феликс Агу.

Следующий матч «Оснабрюк» проведет 19 августа, в игре третьего тура Бундеслиги 2 команда казахстанца сыграет с «Дармштадтом».

РБ Лейпциг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Надоело слышать их глупые оправдания". Сондерс предупредил Головкина с "Канело" и объяснил выбор нового промоутера
«Краснодару» надо повторить успех «Зенита», чтобы пройти «Порту»
Оценка — неуд. Судейские скандалы на старте РПЛ
Игрок «Интера» согласовал пятилетний контракт с «Ювентусом»
«Спартак» желает приобрести лучшего бомбардира чемпионата Турции
Месси позвонил Неймару, чтобы отговорить от перехода в «Реал»
5 бывших игроков сборной РФ присоединились к иску против полиции
Шарапова вышла во второй раунд на турнире в Цинциннати
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь