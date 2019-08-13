Команда казахстанского защитника драматично вылетела из Кубка Германии
Клуб второй Бундеслиги «Оснабрюк», за который выступает игрок сборной Казахстана Константин Энгель, в минувший
Клуб второй Бундеслиги «Оснабрюк», за который выступает игрок сборной Казахстана Константин Энгель, в минувший
Для «Оснабрюка» официальный сезон начался раньше, поскольку до этого коллектив Даниэля Тионе провел уже две встречи в рамках Бундеслиги 2.
Энгель не принимал участие в матчах и продолжает восстановление после тяжелейшей травмы (перелом большой и малоберцовой костей), уроженец Караганды предположительно вернется в общую группу в декабре. «Оснабрюк» в первом тайме с «Лейпцигом» выглядел здорово, но класс соперника сказывался, команда пропустила три мяча уже к 31-й минуте.
После перерыва, при счете 1:3 «Оснабрюк» не боялся идти в атаку и забил еще один гол, но на большее их не хватило.
Отметим, что на позиции Энгеля (справа в защите) играл 19-летний немец нигерийского происхождения Феликс Агу.
Следующий матч «Оснабрюк» проведет 19 августа, в игре третьего тура Бундеслиги 2 команда казахстанца сыграет с «Дармштадтом».