СМИ: Делегация «Барселоны» отправилась на переговоры по трансферу Неймара

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В делегацию каталонского клуба входят член правления Хавьер Бордас, технический секретарь Эрик Абидаль и сотрудник клуба Андре Кюри. Как отмечается, руководители «Барселоны» встретятся со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо, чтобы выслушать требования парижского клуба по трансферу Неймара.

Ранее Неймар заявил руководству парижан, что хочет покинуть клуб в летнее трансферное окно. В воскресенье болельщики «ПСЖ» выкрикивали оскорбления в адрес форварда на матче первого тура чемпионата Франции с «Нимом», а также вывесили баннер с требованием об уходе Неймара из клуба.