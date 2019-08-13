Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Нымме Калью
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
19:30
Карабах
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
Марибор
Футбол. Еврокубки
20:30
Динамо К
Брюгге
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Динамо З
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
21:30
Аякс
ПАОК
Футбол. Еврокубки
21:30
Олимпиакос П
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
21:30
ЛАСК
Базель
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
ЧФР
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
Сутьеска
Футбол. Еврокубки
22:00
Порту
Краснодар
Футбол. Еврокубки
22:00
Дандолк
Слован Бр
Все события
Фоторепортажи
13Первая ракетка России: как она выглядит вне корта
12Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии
12:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Делегация «Барселоны» отправилась на переговоры по трансферу Неймара

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Делегация «Барселоны» во вторник утром отправилась в Париж для переговоров с «Пари Сен-Жермен» о трансфере бразильского футболиста Неймара, сообщает Mundo Deportivo.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

В делегацию каталонского клуба входят член правления Хавьер Бордас, технический секретарь Эрик Абидаль и сотрудник клуба Андре Кюри. Как отмечается, руководители «Барселоны» встретятся со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо, чтобы выслушать требования парижского клуба по трансферу Неймара.

Ранее Неймар заявил руководству парижан, что хочет покинуть клуб в летнее трансферное окно. В воскресенье болельщики «ПСЖ» выкрикивали оскорбления в адрес форварда на матче первого тура чемпионата Франции с «Нимом», а также вывесили баннер с требованием об уходе Неймара из клуба.

Представители Неймара выкупили его контракт у «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро, после чего он перешел в парижский клуб, с которым заключил соглашение до лета 2022 года.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Красавица-волейболистка готова штурмовать Олимпиаду и ваши сердца
Туктамышева рассказала о преданности в спорте
«Краснодару» надо повторить успех «Зенита», чтобы пройти «Порту»
Оценка — неуд. Судейские скандалы на старте РПЛ
Потери перед «Спартаком»: ЦСКА лишился атакующих лидеров
«Спартак» желает приобрести лучшего бомбардира чемпионата Турции
Появилось видео, где президент «Ахмата» хватает за руку судью
Вратарь: Овечкин бросил мне в голову — я потом кусать не мог
Месси позвонил Неймару, чтобы отговорить от перехода в «Реал»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь