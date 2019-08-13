«Он легко может там играть». Стойлов высказался о возможном трансфере Исламхана в европейский клуб

— Станимир, можете ли вы дать краткую характеристику по «Лудогорцу» и подходит ли им Исламхан по стилю игры?
— «Лудогорец» в последние 10 лет — одна из топовых Болгарии, там отличные условия: стадион, база, организация — у них есть все. По стилю это команда играет в комбинационный футбол, я бы сказал, в самый комбинационный в Болгарии. Этот футбол подходит Исламхану. Но я не знаю, есть ли к нему реальный интерес.
— Что говорят в Болгарии о возможном трансфере?
— Пишут в прессе про интерес, но не более.
— В «Кайрате» большие ресурсы, у Исламхана, по слухам, достаточно внушительная зарплата. «Лудогорец» способен предоставить ему такие же условия?
— Этого я не знаю. Но «Лудогорец» — очень богатый клуб, они регулярно играют в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
— В «Лудогорце» на позиции плеймейкера играют Дан Битон и Марселиньо. Исламхан может их вытеснить?
— Повторюсь, мы действительно не знаем, хотят ли они его пригласить, но если это так, то я думаю, Исламхан может играть на разных позициях в полузащите, ему найдут место на поле.
— По общему уровню игры, чемпионата — Бауыржан способен там играть?
— Да, он легко может там играть. На мой взгляд, «Лудогорец» сильнее «Кайрата». Если честно, я считаю, что Исламхан может играть даже в более сильных команде и чемпионате.
— Представим ситуацию: Исламхан обращается к вам за советом о переходе, что вы ему скажете?
— Я скажу, что надо попробовать. Надо развивать свой потенциал, посмотреть, как ты будешь выглядеть на этом уровне, ему определенно стоит поиграть в Европе.
Напомним, 26-летний Исламхан выступает за «Кайрат» с 2014 года. До этого он играл за «Астану», дубль российской «Кубани» и родной «Тараз». За сборную Казахстана хавбек забил три гола в 38 матчах.