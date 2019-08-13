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13:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Он легко может там играть». Стойлов высказался о возможном трансфере Исламхана в европейский клуб

Лидер алматинского «Кайрата» Бауыржан Исламхан после окончания сезона может сменить клуб и перебраться в болгарский «Лудогорец», поскольку у полузащитника заканчивается срок действия контракта. Насколько вероятен такой переход и будет готов ли футболист к новому вызову в карьере, в интервью Vesti.kz рассказал бывший главный тренер сборной Казахстана и «Астаны» Станимир Стойлов.

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Источник: Reuters

— Станимир, можете ли вы дать краткую характеристику по «Лудогорцу» и подходит ли им Исламхан по стилю игры?

— «Лудогорец» в последние 10 лет — одна из топовых Болгарии, там отличные условия: стадион, база, организация — у них есть все. По стилю это команда играет в комбинационный футбол, я бы сказал, в самый комбинационный в Болгарии. Этот футбол подходит Исламхану. Но я не знаю, есть ли к нему реальный интерес.

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— Что говорят в Болгарии о возможном трансфере?

— Пишут в прессе про интерес, но не более.

— В «Кайрате» большие ресурсы, у Исламхана, по слухам, достаточно внушительная зарплата. «Лудогорец» способен предоставить ему такие же условия?

— Этого я не знаю. Но «Лудогорец» — очень богатый клуб, они регулярно играют в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

— В «Лудогорце» на позиции плеймейкера играют Дан Битон и Марселиньо. Исламхан может их вытеснить?

— Повторюсь, мы действительно не знаем, хотят ли они его пригласить, но если это так, то я думаю, Исламхан может играть на разных позициях в полузащите, ему найдут место на поле.

— По общему уровню игры, чемпионата — Бауыржан способен там играть?

— Да, он легко может там играть. На мой взгляд, «Лудогорец» сильнее «Кайрата». Если честно, я считаю, что Исламхан может играть даже в более сильных команде и чемпионате.

— Представим ситуацию: Исламхан обращается к вам за советом о переходе, что вы ему скажете?

— Я скажу, что надо попробовать. Надо развивать свой потенциал, посмотреть, как ты будешь выглядеть на этом уровне, ему определенно стоит поиграть в Европе.

Напомним, 26-летний Исламхан выступает за «Кайрат» с 2014 года. До этого он играл за «Астану», дубль российской «Кубани» и родной «Тараз». За сборную Казахстана хавбек забил три гола в 38 матчах.

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