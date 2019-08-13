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15:40 (мск), источник: ТАСС

Роналду рассказал о своих различиях с Месси

ТАСС, 13 августа. Нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду заявил, что разница между ним и форвардом испанской «Барселоны» в том, что он выигрывал Лигу чемпионов с несколькими клубами. Слова 34-летнего португальца приводит портал Football Italia со ссылкой на DAZN.

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Роналду пять раз становился победителем Лиги чемпионов, один раз в составе английского клуба «Манчестер Юнайтед», четыре раза — в составе испанского «Реала». Месси становился победителем Лиги чемпионов четыре раза в составе «Барселоны».

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«Разница в том, что я играл в разных клубах и с разными командами выигрывал Лигу чемпионов. Я был лучшим бомбардиром этого турнира шесть раз подряд. Немногие футболисты выиграли Лигу чемпионов пять раз, так что я могу отождествлять себя с этим соревнованием. Месси — отличный футболист, его будут помнить не только за пять “Золотых мячей”, но и за то, что он, как и я, становится лучше год за годом», — сказал Роналду.

До «Ювентуса» Роналду выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед» и испанский «Реал». Он является пятикратным обладателем «Золотого мяча», он становился двукратным чемпионом Испании и трехкратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, двукратным победителем Кубка и Суперкубка Испании, победителем клубного чемпионата мира, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА (в составе «Реала»), чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны. В составе сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы 2016 года, победителем Лиги наций — 2019, серебряным призером чемпионата Европы 2004 года, бронзовым призером чемпионата Европы — 2012 и бронзовым призером Кубка конфедераций — 2017.

Месси выступает за «Барселону» с 2003 года, в составе «Барселоны» аргентинец стал десятикратным чемпионом Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Аргентинец пять раз становился обладателем «Золотого мяча».

В составе сборной Аргентины 32-летний футболист выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Пекине 2008 года, стал серебряным призером чемпионата мира — 2014 в Бразилии. Трижды со сборной он становился вторым на Кубке Америки (2007, 2015, 2016), в 2019 году аргентинцы завоевали бронзу турнира.

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