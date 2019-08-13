Роналду рассказал о своих различиях с Месси

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Роналду пять раз становился победителем Лиги чемпионов, один раз в составе английского клуба «Манчестер Юнайтед», четыре раза — в составе испанского «Реала». Месси становился победителем Лиги чемпионов четыре раза в составе «Барселоны».

«Разница в том, что я играл в разных клубах и с разными командами выигрывал Лигу чемпионов. Я был лучшим бомбардиром этого турнира шесть раз подряд. Немногие футболисты выиграли Лигу чемпионов пять раз, так что я могу отождествлять себя с этим соревнованием. Месси — отличный футболист, его будут помнить не только за пять “Золотых мячей”, но и за то, что он, как и я, становится лучше год за годом», — сказал Роналду.

До «Ювентуса» Роналду выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед» и испанский «Реал». Он является пятикратным обладателем «Золотого мяча», он становился двукратным чемпионом Испании и трехкратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, двукратным победителем Кубка и Суперкубка Испании, победителем клубного чемпионата мира, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА (в составе «Реала»), чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны. В составе сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы 2016 года, победителем Лиги наций — 2019, серебряным призером чемпионата Европы 2004 года, бронзовым призером чемпионата Европы — 2012 и бронзовым призером Кубка конфедераций — 2017.

Месси выступает за «Барселону» с 2003 года, в составе «Барселоны» аргентинец стал десятикратным чемпионом Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Аргентинец пять раз становился обладателем «Золотого мяча».