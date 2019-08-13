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16:26 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Левадия» расторгла контракт с российским футболистом Кабаевым из-за нарушений ПДД

ТАСС, 13 августа. Эстонский футбольный клуб «Левадия» расторг контракт с российским нападающим Евгением Кабаевым. Об этом сообщил телеканал Err.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, Кабаев в июле этого года был выслан из страны из-за того, что не оплачивал штрафы за нарушение правил дорожного движения. Отмечается, что 31-летний россиянин был дважды оштрафован за превышение скорости более чем на 40 км/ч. После этого пограничная служба Эстонии аннулировала шенгенскую визу футболиста, а затем наложила запрет на въезд в страну.

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«Мы подумали об обжаловании решения полиции и пограничной службы, проконсультировались с адвокатом, но быстро поняли, что нет надежды на удовлетворение апелляции. Жаль, конечно, что все так вышло, “Левадия” связывала с ним большие надежды. Но поведение игрока за пределами поля сказалось как на нем самом, так и на всей команде. Кабаев понял ситуацию, сейчас он подыскивает себе новый клуб», — сказал спортивный директор клуба Сергей Парейко .

Контракт Кабаева с эстонской командой был рассчитан до декабря 2020 года. Он перешел в клуб в 2019 году и провел два матча. Согласно порталу Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в €250 тысяч.

Кабаев в прошлом сезоне выступал за российский клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «СКА-Хабаровск», в составе которого провел 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Также он играл за эстонские «Калев» и «Лоотус», финский ОПС, российские «Петротрест» и «Карелию», индонезийскую «Персию Джакарту» и чешский «Богемианс».

«Левадия» лидирует в турнирной таблице Высшей лиги чемпионата Эстонии, набрав за 23 игры 56 очков.

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