СМИ: «Левадия» расторгла контракт с российским футболистом Кабаевым из-за нарушений ПДД
ТАСС, 13 августа. Эстонский футбольный клуб «Левадия» расторг контракт с российским нападающим Евгением Кабаевым. Об этом сообщил телеканал Err.
ТАСС, 13 августа. Эстонский футбольный клуб «Левадия» расторг контракт с российским нападающим Евгением Кабаевым. Об этом сообщил телеканал Err.
По информации источника, Кабаев в июле этого года был выслан из страны
«Мы подумали об обжаловании решения полиции и пограничной службы, проконсультировались с адвокатом, но быстро поняли, что нет надежды на удовлетворение апелляции. Жаль, конечно, что все так вышло, “Левадия” связывала с ним большие надежды. Но поведение игрока за пределами поля сказалось как на нем самом, так и на всей команде. Кабаев понял ситуацию, сейчас он подыскивает себе новый клуб», — сказал спортивный директор клуба Сергей Парейко .
Контракт Кабаева с эстонской командой был рассчитан до декабря 2020 года. Он перешел в клуб в 2019 году и провел два матча. Согласно порталу Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в €250 тысяч.
Кабаев в прошлом сезоне выступал за российский клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «СКА-Хабаровск», в составе которого провел 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Также он играл за эстонские «Калев» и «Лоотус», финский ОПС, российские «Петротрест» и «Карелию», индонезийскую «Персию Джакарту» и чешский «Богемианс».
«Левадия» лидирует в турнирной таблице Высшей лиги чемпионата Эстонии, набрав за 23 игры 56 очков.