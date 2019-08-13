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16:38 (мск), источник: Sport24

Слуцкий ответил Дзюбе, который сравнил его с персонажем мультика и назвал Леонидбургером

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поприветствовал главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого в инстаграме. Форвард сравнил экс-тренера ЦСКА с персонажем американского мультсериала «Мыши-рокеры с Марса» Лоуренсом Лимбургером.

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«Наконец-то Леонидбургер появился в инстаграме! Трепещите, жалкие людишки и мыши-рокеры с Марса!» — написал Дзюба.

«Ну, игрочишка, держись», — ответил Слуцкий в комментариях.

Во время загрузки произошла ошибка.

48-летний российский специалист завел аккаунт в инстаграме на прошлой неделе. Сейчас у него уже почти 58 тысяч подписчиков.

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