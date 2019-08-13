Слуцкий ответил Дзюбе, который сравнил его с персонажем мультика и назвал Леонидбургером
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поприветствовал главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого в инстаграме. Форвард сравнил
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поприветствовал главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого в инстаграме. Форвард сравнил
«Наконец-то Леонидбургер появился в инстаграме! Трепещите, жалкие людишки и
«Ну, игрочишка, держись», — ответил Слуцкий в комментариях.
48-летний российский специалист завел аккаунт в инстаграме на прошлой неделе. Сейчас у него уже почти 58 тысяч подписчиков.