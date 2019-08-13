Слуцкий ответил Дзюбе, который сравнил его с персонажем мультика и назвал Леонидбургером

«Наконец-то Леонидбургер появился в инстаграме! Трепещите, жалкие людишки и мыши-рокеры с Марса!» — написал Дзюба.

48-летний российский специалист завел аккаунт в инстаграме на прошлой неделе. Сейчас у него уже почти 58 тысяч подписчиков.