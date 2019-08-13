Четверо футболистов МЮ попали в символическую сборную тура АПЛ
Четверо футболистов «Манчестер Юнайтед» оказались в символической сборной первого тура Английской
Четверо футболистов «Манчестер Юнайтед» оказались в символической сборной первого тура Английской
Место в команде получили 11 человек. Лучшим голкипером стал Давид Де Хеа. Места в обороне получили защитники манкунианцев Гарри Магуайр и Аарон
Полный список лучших игроков выглядит следующим образом:
Вратарь: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»).
Защитники: Гарри Магуайр, Аарон
Полузащитники: Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Рахим Стерлинг, Кевин Де Брюйне, Рияд Марез (все — «Манчестер Сити»).
Нападающие: Харри Кейн («Тоттенхэм»), Эшли Барнс («Бернли»).