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16:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Четверо футболистов МЮ попали в символическую сборную тура АПЛ

Четверо футболистов «Манчестер Юнайтед» оказались в символической сборной первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

Место в команде получили 11 человек. Лучшим голкипером стал Давид Де Хеа. Места в обороне получили защитники манкунианцев Гарри Магуайр и Аарон Ван-Биссака. Хавбек МЮ Поль Погба занял одну из позиций в полузащите.

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Полный список лучших игроков выглядит следующим образом:

Вратарь: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»).

Защитники: Гарри Магуайр, Аарон Ван-Биссака (оба — «Манчестер Юнайтед») Эрик Питерс («Бернли»), Льюис Данк («Брайтон»).

Полузащитники: Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Рахим Стерлинг, Кевин Де Брюйне, Рияд Марез (все — «Манчестер Сити»).

Нападающие: Харри Кейн («Тоттенхэм»), Эшли Барнс («Бернли»).

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