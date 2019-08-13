Четверо футболистов МЮ попали в символическую сборную тура АПЛ

Место в команде получили 11 человек. Лучшим голкипером стал Давид Де Хеа. Места в обороне получили защитники манкунианцев Гарри Магуайр и Аарон Ван-Биссака. Хавбек МЮ Поль Погба занял одну из позиций в полузащите.