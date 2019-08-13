«Марсель» расторг контракт с Рами из-за передачи «Форт Боярд». Как такое возможно?

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Сериал 7.2 Форт Боярд 1990 / Франция / 1 ч. 30 мин. Fort Boyard реалити-шоу игровое ...

Что случилось

«Марсель» решил расторгнуть контракт с защитником Адилем Рами сообщает L'Équipe. Согласно изданию, клуб прислал футболисту официальное письмо, в котором сообщило том, что Рами серьезно нарушил контрактные обязательства. А потому «Марсель» не собирается продолжать сотрудничество.

Как стало известно французским СМИ, в конце прошлого сезона вместо тренировки Рами отправился на съемки телепередачи «Форт Боярд», сославшись на незалеченную травму. Ранее защитник под тем же предлогом присутствовал на показе мод в Монако, когда его команда играла на домашнем стадионе.

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш поддержал решение руководства. Теперь 33-летний защитник стал свободным агентом.

Правда, контракт расторгнут в одностороннем порядке, а потому адвокаты игрока решили пойти в контрнаступление. Вероятно, Рами подаст на «Марсель» в суд. И если выиграет дело, то клубу придется выплатить игроку деньги за оставшееся время действия контракта, то есть всю зарплату до 2021 года.

История скандала

Рами с самого начала предсезонных сборов был отстранен от тренировок с командой. Сообщалось, что клуб еще в середине июня открыл расследование. В качестве версии отстранения называлось скандальное расставание Рами с актрисой Памелой Андерсон, которая обвинила футболиста в домашнем насилии и изменах.

Тогда же клуб опроверг подобные догадки, заявив, что Рами был под дисциплинарными санкциями еще до того, как у него начались проблемы в личной жизни.

«Рами нужно спросить самого себя, подумать хорошо о своей работе, статусе профессионального футболиста, о правах и обязанностях, которые обязан соблюдать чемпион мира», — говорил в июле президент «Марселя» Жак-Анри Эйро.