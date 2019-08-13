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20:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Астане» перенесли первый матч в третьем круге КПЛ

Матч 23-го тура казахстанской премьер-лиги «Атырау» — «Астана» перенесен с 18 августа на резервную дату. Об этом сообщает официальный сайт ПФЛК.

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Администрация ПФЛК удовлетворила просьбу «Астаны» о переносе после согласия «Атырау» на это. В ночь с 14 на 15 августа столичный клуб проведет в Мальте ответный матч третьего отборочного раунда Лиги Европы против «Валлетты» (первая игра — 5:1).

23-й тур станет первым в третьем круге КПЛ. Матчи пройдут 17 и 18 августа.

Отметим, что резервные дни в календаре КПЛ — 25 сентября и 30 октября.

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