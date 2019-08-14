«Реал» отдал украинского футболиста Лунина в аренду «Вальядолиду»

Арендное соглашение рассчитано на один сезон. Прошлый сезон Лунин также провел в аренде, выступая за «Леганес».

Лунин, в июне ставший в составе сборной Украины победителем молодежного чемпионата мира в Польше и получивший по его итогам приз «Золотая перчатка» лучшему вратарю, перешел в «Реал» из луганской «Зари» летом прошлого года.