«Реал» отдал украинского футболиста Лунина в аренду «Вальядолиду»
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Мадридский футбольный клуб «Реал» отдал украинского вратаря Андрея Лунина в аренду «Вальядолиду», который сообщил об этом на своем официальном сайте.
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Мадридский футбольный клуб «Реал» отдал украинского вратаря Андрея Лунина в аренду «Вальядолиду», который сообщил об этом на своем официальном сайте.
Арендное соглашение рассчитано на один сезон. Прошлый сезон Лунин также провел в аренде, выступая за «Леганес».
Лунин, в июне ставший в составе сборной Украины победителем молодежного чемпионата мира в Польше и получивший по его итогам приз «Золотая перчатка» лучшему вратарю, перешел в «Реал» из луганской «Зари» летом прошлого года.