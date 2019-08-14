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01:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал» отдал украинского футболиста Лунина в аренду «Вальядолиду»

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Мадридский футбольный клуб «Реал» отдал украинского вратаря Андрея Лунина в аренду «Вальядолиду», который сообщил об этом на своем официальном сайте.

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Источник: Reuters

Арендное соглашение рассчитано на один сезон. Прошлый сезон Лунин также провел в аренде, выступая за «Леганес».

Лунин, в июне ставший в составе сборной Украины победителем молодежного чемпионата мира в Польше и получивший по его итогам приз «Золотая перчатка» лучшему вратарю, перешел в «Реал» из луганской «Зари» летом прошлого года.

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