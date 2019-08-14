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10:21 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-футболист молодежной сборной Казахстана отметился красивой голевой передачей в европейском чемпионате

Казахстанско-российский футболист Максим Грек, выступающий за латвийский «Даугавпилс», сделал голевую передачу в очередном туре чемпионата, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В рамках 25-го тура его клуб на выезде переиграл «Лиепаю» со счетом 2:1. На 29-й минуте игры после розыгрыша углового играющий на позиции защитника Грек на ближней штанге нырнул «рыбкой» и скинул головой мяч на форварда «Даугавпилса» нигерийца Оффора Ндамди, который забил второй гол в этой встрече.

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После гостевой победы «Даугавпилс» занимает восьмое место из девяти команд в высшей лиге чемпионата Латвии, отставая от седьмой позиции на два очка.

Грек перешел в эту команду в июне текущего года и с тех пор провел в чемпионате семь матчей. Свою карьеру уроженец Молдовы начинал в России, где выступал за подмосковные «Химки». Затем защитник переехал в Казахстан и стал выступать за молодежную сборную. На его счету две игры в квалификации чемпионата Европы-2015.

Также Грек сыграл несколько матчей на Кубке Содружества в 2014 году. В КПЛ он провел только одну игру в составе «Ордабасы» в 2013 году. Также футболист выступал за столичный «Байтерек» в первой лиге. До перехода в «Даугавпилс» играл в высшей лиге чемпионата Крыма за «Рубин» из Ялты.

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