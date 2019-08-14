Экс-футболист молодежной сборной Казахстана отметился красивой голевой передачей в европейском чемпионате

В рамках 25-го тура его клуб на выезде переиграл «Лиепаю» со счетом 2:1. На 29-й минуте игры после розыгрыша углового играющий на позиции защитника Грек на ближней штанге нырнул «рыбкой» и скинул головой мяч на форварда «Даугавпилса» нигерийца Оффора Ндамди, который забил второй гол в этой встрече.

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После гостевой победы «Даугавпилс» занимает восьмое место из девяти команд в высшей лиге чемпионата Латвии, отставая от седьмой позиции на два очка.

Грек перешел в эту команду в июне текущего года и с тех пор провел в чемпионате семь матчей. Свою карьеру уроженец Молдовы начинал в России, где выступал за подмосковные «Химки». Затем защитник переехал в Казахстан и стал выступать за молодежную сборную. На его счету две игры в квалификации чемпионата Европы-2015.