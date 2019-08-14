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12:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бен Йеддер перешел в «Монако»

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Нападающий Виссам Бен Йеддер, выступавший за испанский футбольный клуб «Севилья», стал игроком «Монако», сообщается на официальном сайте монегасков.

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Бен Йеддер подписал контракт с «Монако» на пять сезонов. По данным СМИ, сумма трансфера 29-летнего француза составит 40 миллионов евро.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Виссам — игрок с большим талантом, совершенный форвард, который доказал в “Севилье”, “Тулузе” и на международном уровне, что у него есть чувство гола. Его переход — важный момент для “Монако”. Это показывает наше желание построить амбициозную команду, которая может достичь поставленных целей», — заявил вице-президент «Монако» Олег Петров.

До перехода в «Севилью» в 2016 году Бен Йеддер выступал за французскую «Тулузу». В общей сложности за испанский клуб форвард провел 138 матчей, забил 70 голов.

В активе Бен Йеддера четыре матча и один гол за сборную Францию.

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