Хацкевич обсудит с президентом «Динамо» возможную отставку

«Вы знаете, когда первый экзамен не сдаешь, ко второму могут не допустить… Мы все обсудим с президентом», — заявил Хацкевич, отвечая на вопрос, будет ли подниматься вопрос об его отставке, несмотря на хорошую игру клуба в ответном матче.

«Каждый год у нас новые надежды. Но к большому сожалению, разочарованию, и вашему, и нашему, как я сказал ребятам, они отдавались полностью, есть определенный уровень мастерства, но для того чтобы играть в Лиге чемпионов, нужно показывать на футбольном поле чуть больше, чем ты умеешь. Каждому нужно переосмыслить. Я готов к любой ситуации, но и футболисты тоже должны работать над собой, чтобы стать сильнее», — цитирует Хацкевича сайт «Динамо».