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12:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хацкевич обсудит с президентом «Динамо» возможную отставку

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Главный тренер киевского футбольного клуба «Динамо» Александр Хацкевич заявил, что обсудит все вопросы, в том числе о возможной отставке, с президентом клуба Игорем Суркисом.

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Источник: AP 2019

«Динамо» во вторник в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов дома сыграло вничью с бельгийским «Брюгге» со счетом 3:3 (первый матч уступило — 0:1) и вылетело из турнира.

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«Вы знаете, когда первый экзамен не сдаешь, ко второму могут не допустить… Мы все обсудим с президентом», — заявил Хацкевич, отвечая на вопрос, будет ли подниматься вопрос об его отставке, несмотря на хорошую игру клуба в ответном матче.

«Каждый год у нас новые надежды. Но к большому сожалению, разочарованию, и вашему, и нашему, как я сказал ребятам, они отдавались полностью, есть определенный уровень мастерства, но для того чтобы играть в Лиге чемпионов, нужно показывать на футбольном поле чуть больше, чем ты умеешь. Каждому нужно переосмыслить. Я готов к любой ситуации, но и футболисты тоже должны работать над собой, чтобы стать сильнее», — цитирует Хацкевича сайт «Динамо».

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