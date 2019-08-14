«Я счастливчик»: Слуцкий показал, как будет выглядеть в старости
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не отстает от трендов — 48-летний российский специалист опубликовал фото c фильтром старения в своем Instagram.
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не отстает от трендов — 48-летний российский специалист опубликовал фото c фильтром старения в своем Instagram.
«Я счастливчик, ничего не изменится через 20 лет», — подписал фото Слуцкий.
Подписчики с юмором отреагировали на фото Слуцкого, сравнив его с Алексом Фергюсоном, тренером «Локомотива» Юрием Семиным и даже голливудским актером Томом Хэнксом.
Российский тренер зарегистрировался в социальной сети на прошлой неделе. За пять дней на его аккаунт подписалось почти 90 тысяч человек.