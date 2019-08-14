Легионер подписал контракт спустя семь месяцев после ухода из казахстанского клуба
Французский защитник
Французский защитник
Игрок известен казахстанским болельщикам по выступлениям за «Ордабасы», в который перешел летом прошлого года.
В 12 играх КПЛ отметился одним предупреждением. Зимой покинул шымкентскую команду и с тех пор оставался без работы.
«Джидда» в минувшем чемпионате заняла восьмое место из 20, новый сезон для нее начнется 20 августа гостевым матчем против «Аль-Наджума».
31-летний Рейс — уроженец французского Лиона, имеет
Текущая трансферная стоимость игрока оценивается в 400 тысяч евро.