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13:40 (мск), источник: Vesti.kz

Легионер подписал контракт спустя семь месяцев после ухода из казахстанского клуба

Французский защитник Хелтон-Джон Дос Рейс стал игроком саудовского клуба «Джидда» из первой лиги, передает корреспондент Vesti.kz. Контракт подписан на один год.

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Игрок известен казахстанским болельщикам по выступлениям за «Ордабасы», в который перешел летом прошлого года.

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В 12 играх КПЛ отметился одним предупреждением. Зимой покинул шымкентскую команду и с тех пор оставался без работы.

«Джидда» в минувшем чемпионате заняла восьмое место из 20, новый сезон для нее начнется 20 августа гостевым матчем против «Аль-Наджума».

31-летний Рейс — уроженец французского Лиона, имеет кабо-вердианские корни. В разное время выступал за французские «Генгам», «Сент-Этьен», «Гренобль», «Лион Дюшере», кипрский «Аполлон Лимассол», болгарские «Локомотив», «Литекс». Также сезон (2016−2017) провел за китайский «Шэньчжэнь», после чего до перехода в «Ордабасы» защищал цвета болгарского «Септември».

Текущая трансферная стоимость игрока оценивается в 400 тысяч евро.

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