Легионер подписал контракт спустя семь месяцев после ухода из казахстанского клуба

Игрок известен казахстанским болельщикам по выступлениям за «Ордабасы», в который перешел летом прошлого года.

В 12 играх КПЛ отметился одним предупреждением. Зимой покинул шымкентскую команду и с тех пор оставался без работы.

«Джидда» в минувшем чемпионате заняла восьмое место из 20, новый сезон для нее начнется 20 августа гостевым матчем против «Аль-Наджума».

31-летний Рейс — уроженец французского Лиона, имеет кабо-вердианские корни. В разное время выступал за французские «Генгам», «Сент-Этьен», «Гренобль», «Лион Дюшере», кипрский «Аполлон Лимассол», болгарские «Локомотив», «Литекс». Также сезон (2016−2017) провел за китайский «Шэньчжэнь», после чего до перехода в «Ордабасы» защищал цвета болгарского «Септември».