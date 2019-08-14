Умер 19-летний футболист «Окжетпеса»
Ушел из жизни 19-летний воспитанник кокшетауского футбола и игрок молодежной команды «Окжетпес» Роман Зюзин. Об этом сообщается на официальном сайте команды, передает Tengrinews.kz.
Ушел из жизни 19-летний воспитанник кокшетауского футбола и игрок молодежной команды «Окжетпес» Роман Зюзин. Об этом сообщается на официальном сайте команды, передает Tengrinews.kz.
«Очень горько терять своих родных, друзей и близких. Вдвойне хуже, когда нас покидают молодые, здоровые и сильные ребята. Футбольный клуб “Окжетпес” выражает глубокие соболезнования родным и близким, в связи с уходом из жизни Романа Зюзина! Роман является воспитанником кокшетауского футбола и играл за молодежную команду “Окжетпеса”», — говорится в сообщении.
О причинах смерти нападающего кокшетауской команды пока не сообщается. В этом сезоне Зюзин выступал за молодежную команду «Окжетпеса» во второй лиге Казахстана, где сыграл 14 матчей, забив один гол.