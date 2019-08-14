Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Томь
Химки
00
Футбол. Первый дивизион
17:30
Спартак-2
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Ротор
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Енисей
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск
Мордовия
12
Футбол. Первый дивизион
12:00
Луч
Чайка
11
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Армавир
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Краснодар-2
Футбол. Еврокубки
19:00
Сабуртало
Арарат-Армения
Футбол. Еврокубки
19:00
Атромитос А
Легия
Футбол. Еврокубки
19:00
Витория Гимарайнш
Вентспилс
Футбол. Первый дивизион
19:30
Торпедо М
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Нижний Новгород
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Челси
Все события
Фоторепортажи
12Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии
13Первая ракетка России: как она выглядит вне корта
13:34 (мск), источник: Tengrinews

Умер 19-летний футболист «Окжетпеса»

Ушел из жизни 19-летний воспитанник кокшетауского футбола и игрок молодежной команды «Окжетпес» Роман Зюзин. Об этом сообщается на официальном сайте команды, передает Tengrinews.kz.

Наверх

«Очень горько терять своих родных, друзей и близких. Вдвойне хуже, когда нас покидают молодые, здоровые и сильные ребята. Футбольный клуб “Окжетпес” выражает глубокие соболезнования родным и близким, в связи с уходом из жизни Романа Зюзина! Роман является воспитанником кокшетауского футбола и играл за молодежную команду “Окжетпеса”», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

О причинах смерти нападающего кокшетауской команды пока не сообщается. В этом сезоне Зюзин выступал за молодежную команду «Окжетпеса» во второй лиге Казахстана, где сыграл 14 матчей, забив один гол.

Читайте также
Окжетпес
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Трамп потерял 5 миллиардов долларов за время президентства
«Бояться нечего»: что ждет «Краснодар» после «Порту»
МЮ решил любой ценой избавиться от своего игрока
Новые бомбардиры и юный грузин: открытия первых туров РПЛ
«Реал» включил Жуниора в сделку по Неймару
Шюррле перешел в «Спартак» с одобрения жены
Тренер: Победа «Краснодара» — хороший подарок Галицкому
Первая ракетка России вышла во второй круг турнира в Цинциннати
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь