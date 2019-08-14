Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского «Динамо»

«Киевское “Динамо” прекращает сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем. Вместе с ним уволен весь тренерский штаб первой команды. Клуб благодарит Александра Хацкевича и его помощников за проведенную на протяжении более двух лет работу и желает успехов в дальнейшей деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Одной из причин отставки — завершение борьбы в квалификации за выход в решающую стадию Лиги чемпионов. Киевляне в первом матче проиграли в гостях бельгийскому «Брюгге» 0:1, а в ответной игре на своем поле, 13 августа, трижды вели в счете — 1:0, 2:1 и 3:2, но не удержали победу, пропустив мяч на 6-й компенсированной минуте второго тайма — 3:3. Динамовцы продолжат еврокубковый сезон в Лиге Европы уже с новым тренером, имя которого будет названо позже.