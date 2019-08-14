«Манчестер Юнайтед» решил любой ценой избавиться от своего игрока
«Манчестер Юнайтед» рассчитывает избавиться от нападающего Алексиса Санчеса. Об этом сообщает The Sun.
«Манчестер Юнайтед» рассчитывает избавиться от нападающего Алексиса Санчеса. Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, чилиец не входит в планы главного тренера
Если Санчес откажется уходить из клуба, руководство готово отправить его во вторую команду. Однако в таком случае до января, когда откроется зимнее трансферное окно, на чилийца придется потратить еще 8,6 миллиона фунтов.
Санчес перешел в «Манчестер Юнайтед» в январе, получив самую большую зарплату в Английской
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