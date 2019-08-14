«Реал» включил Жуниора в сделку по Неймару

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Известно, что «сливочные» хотят отдать за бразильца своего полузащитника Винисиуса Жуниора.

Мадридцы на протяжении нескольких недель пытаются включить игроков в сделку по форварду. Так, «Реал» предлагал парижанам Гарета Бэйла, Иско и Луку Модрича. Но ни один из них не заинтересовал руководство «ПСЖ».

Президент «королевского клуба» Флорентино Перес считает, что Неймар станет достойной заменой перешедшему в прошлом году в туринский «Ювентус» Криштиану Роналду.

«Реал» не уверен в кандидатуре Жуниора, так как он не сможет играть столь же эффективно после прихода в команду Эдена Азара. В ходе предсезонных матчей бразильца ставят на правый фланг, где он до этого никогда не играл и поэтому демонстрирует не самый высокий уровень.