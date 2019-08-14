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15:09 (мск), источник: Vesti.kz

Его ожидает жесточайшая конкуренция. Белорусские СМИ оценили трансфер казахстанского полузащитника в «Динамо-Брест»

Уроженец Караганды Владислав Васильев этим летом совершил серьезный скачок в карьере, перейдя из скромного клуба «Энергетик-БГУ» в стан лидера белорусского чемпионата «Динамо-Брест». После дебюта в новой команде местные спортивные СМИ рассказали о возросшей конкуренции в составе и выдали оценку данному трансферу, сообщает Vesti.kz.

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Отметим, что Васильев успешно дебютировал за брестское «Динамо» в кубковом матче с «Рухом», забив победный гол. Вскоре хавбек провел еще два матча в чемпионате Беларуси, его команда обыграла «Минск» (3:1) и «Дняпро» (1:0).

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— Пожалуй, самое лютое рубилово за место в составе будет среди вингеров, где в компанию к Хобленко, Нехайчику, Савицкому и Юзепчуку добавился лучший футболист страны-2017 Гордейчук. Столпотворение намечается и в центре полузащиты брестчан, где Васильеву придется конкурировать с Кисляком, Нойоком, Осучукву и Быковым. В общем, сейчас в составе «сине-белых» жесточайшее соперничество за место на поле — даже больше двух человек на одну позицию.

Pressball.by:

— Артем Милевский играет выше, отвечает за атаку у креатив, форвардом его числить будет не совсем правильно. Кисляк и Нойок — крепкая пара опорников. Васильев многообещающе дебютировал в кубковой игре с «Рухом», забив победный гол. Ну и Быков — главный динамовский универсал, правда, пропустивший последние недели из-за травмы.

После 17-ти туров «Динамо-Брест» с 42-мя очками возглавляет турнирную таблицу, но при этом у БАТЭ на две игры меньше и 37 баллов в активе.

Напомним, ранее Васильев выступал за «Энергетик-БГУ». Всего в текущем сезоне Высшей лиги Беларуси он отыграл 16 матчей, забил два гола и отдал семь ассистов.

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Его ожидает жесточайшая конкуренция. Белорусские СМИ оценили трансфер казахстанского полузащитника в "Динамо-Брест"
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