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16:37 (мск), источник: Vesti.kz

Спортивный директор «Окжетпеса» назвал причину смерти 19-летнего игрока

Воспитанник кокшетауского футбола и игрок молодежной команды «Окжетпес» Роман Зюзин скончался в возрасте 19 лет. Смерть юного нападающего шокировала футбольную общественность Казахстана. В интервью Vesti.kz ситуацию прокомментировал спортивный директор кокшетауского клуба Ержан Джамбиров.

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— Ержан Максатович, есть ли уже заключение врачей о причине смерти Романа?

— Это тяжелая ситуация для клуба, у нас траур. Заключение врачей — молниеносное развитие сепсиса. Еще в пятницу он играл против молодежной команды «Тобола» (Зюзин отыграл 94 минуты), с его стороны не было никаких жалоб. В выходные он попал в больницу с температурой, изначально врачи говорили, что все нормально. Но спустя день они сообщили, что он впал в кому. Роман из простой семьи, единственный сын, в общежитии жил, не знаю, может он боялся рассказать, думал о футбольной карьере.

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Повторюсь, в клубе траур, я только недавно разговаривал с его родителями. Сейчас наша молодежная команда должна была ехать в Актобе, но мы попросили ПФЛК перенести этот матч.

— Насколько часто в клубе проводят медобследование для игроков молодежной команды?

— Мы хотим провести внутреннее расследование, но родители отказались от вскрытия (тела).

— Поможет ли клуб материально семье Зюзина? У него ведь был профессиональный контракт?

— Да, конечно, сейчас все материальные траты мы берем на себя. Зарплату по контракту мы выплатим.

Отметим, что в этом сезоне Зюзин выступал за молодежную команду «Окжетпеса» во второй лиге Казахстана, где сыграл 14 матчей и забил один гол.

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