Балотелли определился с новым клубом
Нападающий Марио Балотелли продолжит карьеру в «Брешии», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Нападающий Марио Балотелли продолжит карьеру в «Брешии», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Соглашение с итальянским форвардом, который находится в статусе свободного агента, будет рассчитано на три сезона. Зарплата футболиста составит €1 млн в год, однако с учетом бонусов он может получить до €3 млн.
В прошлом сезоне Балотелли выступал за «Марсель». Он также известен по выступлениям за «Ниццу», «Милан», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и миланский «Интер».