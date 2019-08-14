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17:06 (мск), источник: Газета.Ру

Балотелли определился с новым клубом

Нападающий Марио Балотелли продолжит карьеру в «Брешии», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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Соглашение с итальянским форвардом, который находится в статусе свободного агента, будет рассчитано на три сезона. Зарплата футболиста составит €1 млн в год, однако с учетом бонусов он может получить до €3 млн.

В прошлом сезоне Балотелли выступал за «Марсель». Он также известен по выступлениям за «Ниццу», «Милан», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и миланский «Интер».

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