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19:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Появились новые подробности гибели футболиста Эмилиано Сала

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Аргентинский футболист Эмилиано Сала подвергся воздействию угарного газа перед крушением самолета, на борту которого он находился, когда отправлялся в расположение нового клуба после перехода из французского «Нанта», сообщается на сайте отдела расследования авиационных происшествий Великобритании.

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Источник: AFP 2019

Токсикологические тесты показали, что уровень насыщения крови Салы карбоксигемоглобином (смесью угарного газа с гемоглобином) составил 58%. В материалах расследования отмечается, что уровень насыщения крови карбоксигемоглобином в 50% или выше считается потенциально смертельным для здорового человека. Вероятно, пилот самолета, на котором летел Сала, также подвергся воздействию угарного газа, так как в данной модели самолета кабина и салон не отделены друг от друга.

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В материале описываются симптомы при разном уровне воздействия угарного газа на организм. Так, при уровне выше 50% могут наступить судороги, случиться потеря сознания или сердечный приступ. «Угарный газ легко сочетается с гемоглобином и замедляет доставку кислорода к органам, что отражается на работе частей тела, функционирование которых напрямую зависит от кислорода… По этим симптомам очевидно, что воздействие угарного газа может снизить или затормозить способности пилота управлять самолетом в зависимости от уровня воздействия», — отмечается в материале.

Окончательный отчет о данной авиакатастрофе будет опубликован после завершения расследования.

Сала после перехода из «Нанта» в «Кардифф Сити» вылетел в расположение валлийской команды на легком одномоторном самолете Piper Malibu, который в ночь на 22 января пропал с радаров. 3 февраля на дне пролива Ла-Манш был обнаружен потерпевший крушение борт. Среди обломков нашли тело одного из пассажиров, позже спасатели его извлекли. Полиция графства Дорсет подтвердила, что это тело Салы.

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