Появились новые подробности гибели футболиста Эмилиано Сала

Токсикологические тесты показали, что уровень насыщения крови Салы карбоксигемоглобином (смесью угарного газа с гемоглобином) составил 58%. В материалах расследования отмечается, что уровень насыщения крови карбоксигемоглобином в 50% или выше считается потенциально смертельным для здорового человека. Вероятно, пилот самолета, на котором летел Сала, также подвергся воздействию угарного газа, так как в данной модели самолета кабина и салон не отделены друг от друга.
В материале описываются симптомы при разном уровне воздействия угарного газа на организм. Так, при уровне выше 50% могут наступить судороги, случиться потеря сознания или сердечный приступ. «Угарный газ легко сочетается с гемоглобином и замедляет доставку кислорода к органам, что отражается на работе частей тела, функционирование которых напрямую зависит от кислорода… По этим симптомам очевидно, что воздействие угарного газа может снизить или затормозить способности пилота управлять самолетом в зависимости от уровня воздействия», — отмечается в материале.
Окончательный отчет о данной авиакатастрофе будет опубликован после завершения расследования.
Сала после перехода из «Нанта» в «Кардифф Сити» вылетел в расположение валлийской команды на легком одномоторном самолете Piper Malibu, который в ночь на 22 января пропал с радаров. 3 февраля на дне пролива Ла-Манш был обнаружен потерпевший крушение борт. Среди обломков нашли тело одного из пассажиров, позже спасатели его извлекли. Полиция графства Дорсет подтвердила, что это тело Салы.