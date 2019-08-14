Появились новые подробности гибели футболиста Эмилиано Сала

Источник: AFP 2019

Токсикологические тесты показали, что уровень насыщения крови Салы карбоксигемоглобином (смесью угарного газа с гемоглобином) составил 58%. В материалах расследования отмечается, что уровень насыщения крови карбоксигемоглобином в 50% или выше считается потенциально смертельным для здорового человека. Вероятно, пилот самолета, на котором летел Сала, также подвергся воздействию угарного газа, так как в данной модели самолета кабина и салон не отделены друг от друга.

В материале описываются симптомы при разном уровне воздействия угарного газа на организм. Так, при уровне выше 50% могут наступить судороги, случиться потеря сознания или сердечный приступ. «Угарный газ легко сочетается с гемоглобином и замедляет доставку кислорода к органам, что отражается на работе частей тела, функционирование которых напрямую зависит от кислорода… По этим симптомам очевидно, что воздействие угарного газа может снизить или затормозить способности пилота управлять самолетом в зависимости от уровня воздействия», — отмечается в материале.

Окончательный отчет о данной авиакатастрофе будет опубликован после завершения расследования.