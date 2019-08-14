«ПСЖ» отстранил Неймара от тренировок с командой
В «Пари Сен-Жермен» приняли решение отстранить бразильского форварда Неймара от тренировок с командой, сообщает Esporte Interativo.
В «Пари Сен-Жермен» приняли решение отстранить бразильского форварда Неймара от тренировок с командой, сообщает Esporte Interativo.
Согласно информации источника, в среду, 14 августа, 27-летний нападающий тренировался отдельно от основной группы. Он продолжит работать самостоятельно до тех пор, пока не решится ситуация с его будущим. Таким образом парижане намерены предотвратить получение игроком новой травмы перед его возможным трансфером в другой клуб.
Напомним, Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.
В минувшем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также отдал 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.