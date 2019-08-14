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20:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» отстранил Неймара от тренировок с командой

В «Пари Сен-Жермен» приняли решение отстранить бразильского форварда Неймара от тренировок с командой, сообщает Esporte Interativo.

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Согласно информации источника, в среду, 14 августа, 27-летний нападающий тренировался отдельно от основной группы. Он продолжит работать самостоятельно до тех пор, пока не решится ситуация с его будущим. Таким образом парижане намерены предотвратить получение игроком новой травмы перед его возможным трансфером в другой клуб.

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Ранее сообщалось, что «Реал» лидирует в борьбе за Неймара, так как «ПСЖ» не хочет продавать футболиста в «Барселону» из-за плохих отношений с каталонским клубом.

Напомним, Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

В минувшем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также отдал 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.

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