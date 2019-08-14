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14 августа, источник: Чемпионат.com

Фабрегас дисквалифицирован на три матча Лиги 1

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас дисквалифицирован на 3 матча за удаление в игре 1-го тура французской Лиги 1 с «Лионом» (0:3), сообщается на официальном сайте турнира.

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Источник: AFP 2019

Напомним, Фабрегас получил красную карточку за фол на защитнике «Лиона» Лео Дюбуа. Испанский футболист получил дисквалификацию согласно решению дисциплинарного комитета Профессиональной футбольной лиги Франции. Таким образом, Фабрегас из-за отстранения пропустит матчи с «Метцем», «Нимом» и «Страсбургом».

32-летний испанский футболист перешёл в «Монако» в зимнее трансферное окно из «Челси». Ранее он также защищал цвета «Арсенала» и «Барселоны». В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт один гол и получил две жёлтые карточки.

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Монако
0:3
Первый тайм: 0:2
Лион
Футбол, Франция, Тур 19.08.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Stade Louis II, 12663 зрителя
Главные тренеры
Леонарду ЖардимСилвинью
Голы
Мусса Дембеле5′
Мемфис Депай36′
Люка Тузар80′
Составы команд
40Бенжамен Леком
1Антони Лопеш
12Рубен Агилар
14Лео Дюбуа
63′
2Фоде Балло-Туре
54′
3Йоахим Андерсен
25Камиль Глик
5Джейсон Денайер
37Джонатан Панзо
29Люка Тузар
5Жемерсон
9Мусса Дембеле
11Желсон Мартинш
11Мемфис Депай
4Сеск Фабрегас
30′
12Тиагу Мендес
39Беньямин Хенрикс
74′
28Юссуф Коне
86′
21Адама III Траоре
23Кенни Тете
7Рони Лопеш
81′
8Уссем Ауар
33′77′
34Мусса Силла
22Жан Лукас
35Лайл Фостер
45′
10Бертран Траоре
83′
26Габриэл Бошилья
27Максвел Гнали Корне
Статистика
2Желтые карточки2
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)13
1Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
2Угловые5
10Фолы17
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяРюдди Бюке(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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