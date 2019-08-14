Фабрегас дисквалифицирован на три матча Лиги 1

32-летний испанский футболист перешёл в «Монако» в зимнее трансферное окно из «Челси». Ранее он также защищал цвета «Арсенала» и «Барселоны». В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт один гол и получил две жёлтые карточки.