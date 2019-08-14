Фабрегас дисквалифицирован на три матча Лиги 1
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас дисквалифицирован на 3 матча за удаление в игре 1-го тура французской Лиги 1 с «Лионом» (0:3), сообщается на официальном сайте турнира.
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас дисквалифицирован на 3 матча за удаление в игре 1-го тура французской Лиги 1 с «Лионом» (0:3), сообщается на официальном сайте турнира.
Напомним, Фабрегас получил красную карточку за фол на защитнике «Лиона» Лео Дюбуа. Испанский футболист получил дисквалификацию согласно решению дисциплинарного комитета Профессиональной футбольной лиги Франции. Таким образом, Фабрегас
32-летний испанский футболист перешёл в «Монако» в зимнее трансферное окно из «Челси». Ранее он также защищал цвета «Арсенала» и «Барселоны». В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт один гол и получил две жёлтые карточки.
|Леонарду Жардим
|Силвинью
|Мусса Дембеле
|5′
|Мемфис Депай
|36′
|Люка Тузар
|80′
|40
|Бенжамен Леком
|1
|Антони Лопеш
|12
|Рубен Агилар
|14
|Лео Дюбуа
63′
|2
|Фоде Балло-Туре
54′
|3
|Йоахим Андерсен
|25
|Камиль Глик
|5
|Джейсон Денайер
|37
|Джонатан Панзо
|29
|Люка Тузар
|5
|Жемерсон
|9
|Мусса Дембеле
|11
|Желсон Мартинш
|11
|Мемфис Депай
|4
|Сеск Фабрегас
30′
|12
|Тиагу Мендес
|39
|Беньямин Хенрикс
74′
|28
|Юссуф Коне
86′
|21
|Адама III Траоре
|23
|Кенни Тете
|7
|Рони Лопеш
81′
|8
|Уссем Ауар
33′77′
|34
|Мусса Силла
|22
|Жан Лукас
|35
|Лайл Фостер
45′
|10
|Бертран Траоре
83′
|26
|Габриэл Бошилья
|27
|Максвел Гнали Корне
|2
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|13
|1
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Рюдди Бюке(Франция)