Вызов «Баварии» и шанс «Боруссии»: чем интересен новый сезон Бундеслиги

«Боруссия» готова сместить чемпиона?
«Бавария» шесть лет подряд выигрывала чемпионат Германии с преимуществом как минимум в десять очков. Но прошлым летом главным тренером мюнхенской команды стал Нико Ковач, и его дебютный год в самом титулованном немецком клубе получился волнительным. В Германию вернулась настоящая чемпионская гонка, а мюнхенцы опередили «Боруссию» всего на два балла.
В новом сезоне дортмундский клуб вряд ли планирует отступать. «Боруссия» интересно усилилась (Торган Азар, Юлиан Брандт, Нико Шульц), в том числе вернула из «Баварии» Матса Хуммельса. Лидеры «шмелей» тоже в строю: речь в первую очередь о Марко Ройсе, Джейдоне Санчо и Пако Алькасере. Свои амбиции «Боруссия» успела подтвердить в матче за Суперкубок Германии, обыграв «Баварию» со счетом 2:0.
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К слову, именно дортмундцы последними отбирали у мюнхенцев победу в Бундеслиге (в 2011 и 2012 годах). Вряд ли кому-либо другому кроме них по силам это сделать в наступающем сезоне.
«Бавария» станет увереннее?
Должна, ведь «Боруссия» точно выглядит окрепшей. Ковач устроил в «Баварии» заметное, пусть и не фундаментальное омоложение. Команду покинули возрастные Арьен Роббен, Франк Рибери и Рафинья, зато пришли сразу два качественных молодых француза: Бенжамин Павар и Люка Эрнандес. Обоим защитникам по 23 года, поэтому они могут всерьез и надолго закрыть оба фланга обороны «Баварии» (Эрнандес способен здорово сыграть и в центре).
Совсем отказываться от приобретения опытных игроков Ковач не стал, и клуб арендовал у «Интера» хорвата Марко Перишича. Он способен добавить вариативности в атаке, но главной ударной силой «Баварии» остается Роберт Левандовский. 30-летний поляк по-прежнему является одним из лучших центрфорвардов мира и может забить даже в самом блеклом матче мюнхенцев.
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Но другому символу «Баварии» необходимо прибавить по сравнению с прошлым сезоном, тогда команда точно будет более уверенной. Речь о Мануэле Нойере, спад которого после нескольких травм не отмечал только ленивый. Можно сказать, внутри «Баварии» родился отдельный вопрос: сможет ли немецкий голкипер избавиться от проблем со здоровьем, вновь обрести стабильность и вернуться на топ-уровень?
Как Нагельсманн проявит себя в «Лейпциге»?
Футбольный проект под названием «РБ Лейпциг» продолжает планомерное развитие. В прошлом сезоне команда выиграла бронзу и вернулась в Лигу чемпионов, которую будет штурмовать уже с новым главным тренером.
О приходе Юлиана Нагельсманна в «Лейпциг» было известно еще год назад. При этом прошлый сезон он провел на прежнем месте работы — в «Хоффенхайме». В этой команде Нагельсманн стал самым молодым главным тренером в истории Бундеслиги, принес «Хоффенхайму» первые медали турнира (бронза сезона-2017/18), вывел клуб в Лигу чемпионов.
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Специалиста неоднократно сватали в «Баварию», но он предпочел не помогать, а мешать мюнхенцам спокойно существовать в чемпионате Германии. Возможностей для этого у «Лейпцига» на порядок больше, чем у «Хоффенхайма», поэтому новый клуб Нагельсманна наверняка пошумит в грядущей Бундеслиге. Однако зарекаться о чемпионских амбициях команды с самым молодым составом в лиге, думается, пока рановато.
Помешает ли кто-то Левандовскому?
Безусловно, предварительные расклады в борьбе за «Золотую бутсу» Бундеслиги говорят в пользу нападающего «Баварии». Но как минимум в упомянутых «Боруссии» и «Лейпциге» есть форварды, способные сместить Левандовского с бомбардирского трона.
В составе дортмундцев снайперскими талантами выделяются Алькасер и Ройс. Именно они по итогам прошлого сезона расположились в гонке бомбардиров сразу вслед за Левандовским с 18 и 17 голами соответственно. Но ввиду позиции на острие атаки больше шансов обогнать поляка в новом розыгрыше у Алькасера. Если все пойдет по плану, испанец наверняка преодолеет планку в 20 забитых мячей.
Олицетворением нападения «Лейпцига» по-прежнему является Тимо Вернер. Да, немец уже два сезона не может забить больше 16 голов в чемпионате, но потенциал для этого у него точно остается. Возможно, идеи нового главного тренера позволят Вернеру вернуться на самый верх бомбардирской гонки и навязать борьбу Левандовскому.
В компании с перечисленными игроками вполне можно ожидать еще нескольких футболистов. Особенно это касается Андре Крамарича («Хоффенхайм»), Ваута Вегорста («Вольфсбург») и 20-летнего вундеркинда Кая Хаверца («Байер»).
Чем удивит дебютант Бундеслиги?
По итогам прошлого розыгрыша второй Бундеслиги путевку в элитный дивизион получили клубы «Кельн», «Падерборн» и «Унион Берлин». Команда из столицы Германии добилась этого впервые, и трудно за нее не порадоваться. «Унион» станет первым клубом из восточной части Берлина в истории Бундеслиги. Благодаря «железным» в высший дивизион немецкого футбола вернется понятие столичного дерби (в предстоящем сезоне — с «Гертой»), чего не было несколько десятилетий и ни разу после падения Берлинской стены.
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«Унион» точно способен удивить своими болельщиками, которые давно являются настоящим брендом. Фанаты берлинцев ежегодно тысячами собираются на домашнем стадионе перед Рождеством и поют праздничные песни. В конце прошлого десятилетия болельщики сами проводили работы по реконструкции этой же арены, чтобы клуб не лишился лицензии. За несколько лет до этого фанаты активно спасали «Унион» от банкротства (в том числе с помощью донорства крови).
Непосредственно на матчах команды, как нетрудно догадаться, царит волшебная атмосфера. Хотя бы ради нее стоит обратить внимание на игры «Униона» в Бундеслиге. Удивят ли берлинцы спортивными результатами? Это будет сродни сенсации. Однако заранее ставить «Унион» на вылет не стоит хотя бы потому, что в последние годы клуб кропотливо выстраивал стратегию по выходу в Бундеслигу, которая сработала. Упустить достигнутое за один сезон берлинцы точно не намерены.