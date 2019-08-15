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16:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Киевское «Динамо» объявило имя нового главного тренера

Главным тренером киевского «Динамо» назначен Алексей Михайличенко, который в последнее время занимал должность спортивного директора клуба.

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Источник: Reuters

«В тренерский штаб специалиста войдёт его бывший партнёр по “Динамо” Вадим Евтушенко. Об остальных ассистентах главного тренера будет сообщено дополнительно. Уже завтра, 16 августа, Алексей Михайличенко проведёт первую тренировку с командой», — говорится на официальном сайте украинской команды.

Отметим, что Михайличенко уже был у руля «Динамо» в период с 2002 по 2004 год. Тогда специалист покинул свой пост после вылета команды из 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов от «Трабзонспора». Вместе с киевлянами тренер выиграл два чемпионата Украины, а также Кубок и Суперкубок страны.

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