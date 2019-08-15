Стоичков: Неймар станет бомбой в раздевалке «Барселоны»

«Барселоне» не нужен Неймар. Ему там нет места, поскольку в команде уже есть важные футболисты — Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Луис Суарес, Лионель Месси. Где он собирается играть? Он станет бомбой в раздевалке. Лично я не хочу, чтобы Неймар вернулся. Конечно, есть несколько игроков, которые этого хотят. Они попросили президента клуба приложить все усилия. Но «Барса» не потратит на него ни одного евро, поскольку у них нет денег", — сказал Стоичков в интервью Univision.