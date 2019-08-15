Месси пропустит первый тур чемпионата Испании из-за травмы
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси
Ранее в августе сообщалось, что у Месси диагностировали растяжение икроножной мышцы.
«Мы не собираемся рисковать игроками, тем более такими, как Лео. Он еще не приступил к тренировкам с командой», — сказал Вальверде, слова которого приводит Рейтер.
Матч против «Атлетика» «Барселона» проведет 16 августа на выезде.