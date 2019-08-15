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21:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Месси пропустит первый тур чемпионата Испании из-за травмы

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси из-за травмы пропустит матч первого тура чемпионата Испании по футболу против «Атлетика» из Бильбао, сообщил главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

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Ранее в августе сообщалось, что у Месси диагностировали растяжение икроножной мышцы. Из-за травмы аргентинский форвард не полетел с командой в США, где «Барса» провела две встречи с итальянским «Наполи».

Испания 2019/2020
Тур 1, 16.08.2019, 22:00

Атлетик-Барселона-

«Мы не собираемся рисковать игроками, тем более такими, как Лео. Он еще не приступил к тренировкам с командой», — сказал Вальверде, слова которого приводит Рейтер.

Матч против «Атлетика» «Барселона» проведет 16 августа на выезде.

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