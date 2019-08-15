Источник: «Реал» договорился о кредите, его могут потратить на покупку Неймара

Согласно информации источника, деньги поступят на счета «сливочных» в ближайшие несколько дней. Они могут быть потрачены на покупку форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара. Уже на следующей неделе Перес планирует возобновить переговоры по трансферу бразильца. Агент футболиста Пини Захави уже контактировал с «Королевским клубом» и сообщил, что его клиент готов рассмотреть переезд на «Сантьяго Бернабеу», так как его возвращение в «Барселону» находится под угрозой срыва. Ожидается, что сделка по 27-летнему нападающему парижан может быть согласована на сумму € 100−120 млн с включением в неё одного или двух игроков «Реала».