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21:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: «Реал» договорился о кредите, его могут потратить на покупку Неймара

Президент «Реала» Флорентино Перес договорился с одним из испанских банков о кредите для клуба, сообщает Sport.es.

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Согласно информации источника, деньги поступят на счета «сливочных» в ближайшие несколько дней. Они могут быть потрачены на покупку форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара. Уже на следующей неделе Перес планирует возобновить переговоры по трансферу бразильца. Агент футболиста Пини Захави уже контактировал с «Королевским клубом» и сообщил, что его клиент готов рассмотреть переезд на «Сантьяго Бернабеу», так как его возвращение в «Барселону» находится под угрозой срыва. Ожидается, что сделка по 27-летнему нападающему парижан может быть согласована на сумму € 100−120 млн с включением в неё одного или двух игроков «Реала».

В минувшем сезоне Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 23 забитых мячей и 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.

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