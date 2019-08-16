«Барселона» начнет защиту титула чемпиона Испании по футболу матчем с «Атлетиком»

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Чемпионат Испании по футболу проводится с 1929 года. Нынешний турнир станет 89-м в истории. С 1936 по 1939 год соревнования не проводились из-за войны в стране. Самым титулованным клубом является мадридский «Реал» — 33 титула, «Барселона» выигрывала чемпионат 26 раз, однако становилась победителем семи из последних десяти первенств, третьим в этом списке идет мадридский «Атлетико» (10), у «Атлетика» из Бильбао восемь трофеев.

Футбол Испания 2019/2020 Тур 1, 16.08.2019, 22:00 Атлетик - Барселона -

В предстоящем розыгрыше примут участие 20 команд, которые сыграют между собой в два круга. По итогам прошлого сезона элитный дивизион чемпионата Испании покинули «Жирона», «Райо Вальекано» и «Уэска». Их места заняли «Гранада», «Мальорка» и «Осасуна». Четыре лучшие команды стартующего первенства получат право выступить в Лиге чемпионов в сезоне-2020/21, а клубы, занявшие пятое и шестое места, сыграют в Лиге Европы.

В истории чемпионатов Испании только три команды ни разу не вылетали из элитного дивизиона — «Атлетик», «Барселона» и «Реал». Именно эти клубы стояли у истоков образования чемпионата. Самым результативным игроком испанского первенства является капитан «Барселоны» Лионель Месси, забивший 419 мячей в 452 матчах.

Дорога к очередному трофею

«Барселона» является самым титулованным клубом в Испании по общему количеству официальных трофеев на внутренней арене — 71. Каталонцы и в предстоящем сезоне будут главными претендентами на все титулы. При этом с 2015 года «Барселона» не побеждала в Лиге чемпионов.

Защиту титула чемпиона Испании команда начнет гостевым матчем на стадионе «Сан-Мамес» с «Атлетиком». Нынешний главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде, который возглавляет команду с 2017 года, пришел в каталонский клуб именно из «Атлетика», где проработал четыре сезона (2013−2017). С командой из Бильбао Вальверде стал обладателем Суперкубка Испании в 2015 году, переиграв «Барселону» (4:0, 1:1).

«Атлетик» на протяжении всей своей истории придерживается принципу, по которому за клуб играют только футболисты, являющиеся басками по одному из критериев. Под них попадают французские баски, иностранцы с баскскими корнями, а также выросшие в Басконии футболисты. После окончания сезона карьеру завершит капитан «Атлетика» Ариц Адурис, для которого чемпионат станет 12-м в составе команды. Он провел за клуб 388 матчей, забил 171 мяч, сделал 45 голевых передач и является третьим бомбардиром в истории команды, уступая Тельмо Сарре (333) и Даниэлю Руису (199).

«Барселона» усилила состав нападающим мадридского «Атлетико», чемпионом мира 2018 года Антуаном Гризманном, а также полузащитником амстердамского «Аякса» Френки де Йонгом. По данным портала Transfermarkt, переход трансфер Гризманна обошелся в €120 млн, а покупка Де Йонга — в €75 млн. Также каталонский клуб приобрел защитников Эмерсона из бразильского «Атлетико Минейро» и Хуниора Фирпо из «Бетиса».

Самой дорогой продажей «Барселоны» в межсезонье стал переход форварда Малкома в «Зенит» за €40 млн. Команду покинули полузащитник Андре Гомеш и вратарь Яспер Силлессен. Также каталонцы продали в дортмундскую «Боруссию» форварда Пако Алькасера, который прошлый сезон провел в немецком клубе на правах аренды.

Сможет ли реабилитироваться «Реал» с Зиданом

Мадридский «Реал» в прошлом сезоне занял третье место и вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Команду возглавляли три тренера. Начал сезон Хулен Лопетеги, его сменил Сантьяго Солари, а в марте в клуб вернулся Зинедин Зидан. Француз ранее тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год, стал с ним чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов, по два раза — клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Футбол Испания 2019/2020 Тур 1, 17.08.2019, 18:00 Сельта - Реал -

В межсезонье состав «Реала» пополнили полузащитник Эден Азар, купленный за €100 млн у «Челси». Также мадридский клуб усилился полузащитником Родриго Гоэсом, защитниками Эдером Милитао и Ферланом Менди, а также форвардом Лукой Йовичем.

«Реал» пока не может расстаться с Гаретом Бэйлом, несмотря на то, что Зидан не рассчитывает на футболиста из Уэльса. Однако в предсезонных матчах Бэйл выходил на поле и даже отметился голом.

Клуб начнет новый сезон чемпионата Испании гостевым матчем с «Сельтой» 17 августа. Встречи между «Реалом» и «Барселоной» состоятся 27 октября и 1 марта.

«Валенсия» и Черышев поборются за путевку в Лигу чемпионов

Полузащитник сборной России Денис Черышев провел предыдущий сезон в «Валенсии» на правах аренды. В межсезонье клуб выкупил права на 28-летнего россиянина у «Вильярреала». По итогам прошлого чемпионата «Валенсия» заняла четвертое место, дающее право выступить в Лиге чемпионов. В предстоящем сезоне команда снова имеет все шансы занять место в четверке сильнейших.

Футбол Испания 2019/2020 Тур 1, 17.08.2019, 20:00 Валенсия - Реал Сосьедад -

В прошлом розыгрыше Черышев провел за «Валенсию» 27 матчей в чемпионате Испании и забил два мяча. Полузащитник пропустил ряд игр из-за травм. К началу сезона футболист сборной России подходит здоровым и имеет все шансы застолбить за собой место в стартовом составе команды.

Помимо вратаря Силлессена, ряды «Валенсии» пополнили защитники Эльяким Мангаля и Сальва Руис, полузащитники Ману Вальеха и Джейсон, а также нападающий Макси Гомес. Стартовый матч «Валенсия» проведет 17 августа на своем поле с одним из конкурентов в борьбе за попадание в четверку сильнейших — «Реал Сосьедадом». Также на путевку в Лигу чемпионов будут претендовать «Атлетик», «Бетис» и «Севилья» под руководством нового главного тренера Лопетеги.